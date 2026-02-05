台灣有這麼多億萬美元富翁！全球排名好前面

《視覺資本》根據2025年億萬富美元翁的數量對各國進行了排名，台灣名列第10名。（示意圖。路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球億萬富翁分佈格局持續變化，有些地區的財富成長加速，而有些地區的財富成長則停滯不前，《視覺資本》（Visual Capitalist）根據2025年億萬美元（約新台幣31.6億元）富翁的數量對各國進行了排名，美國依然穩居榜首，台灣則名列第10名。

《視覺資本》列出40個全球億萬美元富翁最多的國家，美國擁有924位億萬美元富翁，依然穩居全球榜首，總財富約為6.9兆美元，遠遠超過其他國家。

2至5名分別為中國（470名億萬富翁）、印度（188名）、德國（156名）、英國（91名）。

6至10名則為瑞士（84名）、香港（76名）、義大利（61名）、新加坡（55名）、台灣（51）名。

根據數據顯示，台灣在2025年的全球億萬美元富翁排名裡，排名第10名，擁有約51名億萬美元富翁，總財富約為1640億美元，與亞洲地區國家比較，超過日本（41 人）、南韓（31 人）等。

