焦點股》臻鼎：最便宜的ABF股? 股價逆勢創新高

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB龍頭臻鼎-KY（4958）為迎接AI（人工智慧）帶來的產業升級，公司大動作進行擴產，近年更加碼卡位ABF載板，由於今年ABF載板市況轉佳，下半年更可能出現供應缺口，臻鼎ABF載板出貨大增，相較於台灣載板三雄欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189），臻鼎成為目前盤面上最便宜的ABF股，今日大盤拉回，臻鼎盤中逆勢拉高，一度來到204元，創下掛牌新高。

截至9:55分左右，臻鼎股價上漲0.75%，暫報200.5元，成交量逾2.56萬張。

臻鼎近期有10個廠正在動工建設中，預計資本支出達500億元以上，臻鼎看好今年營收可望再創新高。展望今年，臻鼎指出，客戶在AI伺服器、光通訊、IC載板及AI應用產品等高階應用相關需求維持強勁，預期相關營收貢獻將逐漸放大。同時，隨著淮安、泰國及高雄廠的高階產能陸續開出並逐步發揮效益，該公司在高階AI應用的布局已逐步轉化為實際成長動能，今年營運將呈現高速成長。

