台灣再遭點名！美商務部長：晶片集中台灣不合邏輯 原因與中國有關

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上任後，積極推動半導體製造回流美國，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）最新指出，把所有半導體製造都放在距離中國只有80英里（約129公里）的台灣，根本不合邏輯，因此美國的核心政策是「把半導體產業帶回美國」。

盧特尼克日前在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）舉行的「關鍵礦物供應安全」會議發表演說，重申川普政府讓半導體產業回流美國的核心政策。

他指出，美國需要把半導體製造帶回美國，「你不能把所有的半導體製造都放在僅離中國80英里的地方（指台灣），這太不合邏輯了。」他表示，因此這屆美國政府的目標是，將半導體製造帶回美國，在先進半導體製造中取得40%的市占率，規模將達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。

盧特尼克強調，他指的不是資料中心，而是指用來生產晶片的晶圓，這些晶圓再創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。美國過去的晶片產量是零，如今正生產200萬顆輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell晶片。

他說，這一切僅是剛開始，之後大家會看到數千億美元的規模擴大，最終達到1.2兆美元。

美國官員一直對半導體生產集中在台灣感到憂慮，除了盧特尼克外，美國財長貝森特（Scott Bessent）先前也曾發表相似言論。貝森特在今年1月中旬時公開表示，先進半導體製造高度集中於台灣，是對全球經濟最嚴重的系統性風險，恐造成「近乎末日般（apocalyptic）」的衝擊。

