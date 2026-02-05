向台積電看齊 ! SK海力士祭近3000％獎金留人

晶片競爭加劇，SK海力士祭出296​​4%的獎金率鎖定人才。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球晶片競爭快速升溫之際，SK海力士正用最直接的方式留住人才「從AI賺到的錢，分給工程師」。韓媒報導， SK海力士今年祭出高達2964％的獎金率，創下該公司史上新高，這項支付凸顯了人工智慧相關利潤如何重塑全球半導體產業的薪酬格局。

韓媒指出，台灣台積電同樣將約10％的營業利益用於員工分紅，顯示在高階晶片競賽中，「分潤制度」正逐漸成為另一條看不見、卻極具殺傷力的戰線。

據報導，身為全球前二大的記憶體晶片製造商，SK Hynix將於本週發放年度分潤獎金。依照產業人士透露，今年的分潤水準是員工「基本薪資」的2964％，而非總薪酬的倍數。以年薪約1億韓元（約新台幣216萬元）的員工為例，單筆獎金就高達約1.5億韓元（約新台幣324.7萬元），清楚反映了SK海力士去年獲利回升的幅度。

值得注意的是，這是SK海力士在2025年底完成勞資協議改革後，首次依照新制度發放的獎金。

根據新協議，SK海力士正式取消過去分潤上限，將員工獎金與公司整體營運表現更緊密連動。未來每年將提撥10％的年度營業利益作為分潤池，依基本薪資比例分配給員工，且不再設有上限。這套制度未來至少維持10年，其中80％即時發放、剩餘20％則在2年內分期給付。

韓媒指出，多數美國科技公司仰賴彈性獎金或股票激勵，SK海力士的作法讓人事成本隨景氣循環波動，但也讓員工「與公司一起賺、一起承擔」，形成高度連動的分潤結構，在記憶體產業波動劇烈的背景下，是一種更具賭注意味的制度選擇。

公司內部指出，這套薪酬設計並非只為短期激勵士氣，而是被視為一項長期投資，目標在於鞏固研發實力、避免關鍵工程師被國內外競爭對手挖角，同時吸引全球高階半導體人才，為未來成長打下基礎。

這樣的策略並非沒有背景。隨著AI資料中心持續擴張，記憶體產品中、特別是HBM，已成為整條AI供應鏈的關鍵瓶頸，SK海力士正是該領域的核心供應商之一，能否留住具備經驗的製程與設計工程師，已直接影響公司在AI世代的競爭位置。

