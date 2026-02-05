大力押注AI Alphabet估今年資本支出恐達1152.6億美元

Alphabet表示，今年的資本支出可能會翻倍。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Google母公司Alphabet週三（4日）表示，今年的資本支出可能會翻倍，這是Alphabet為了在AI競賽中取得進展而加大投資力道，又一次大幅的支出成長。

《路透》報導，Alphabet股價在盤後交易中波動劇烈，一度下跌6％，隨後收復失地。投資人權衡了支出激增與營收、利潤飆升之間的關係，這兩項數據在12月結束的單季表現皆超出預期。

請繼續往下閱讀...

Alphabet表示，公司今年的資本支出目標為1750億美元（約新台幣5.54兆元）至1850億美元（約新台幣5.85兆元），與分析師預期的數字相比，這是一個巨大的成長。LSEG彙整的數據顯示，分析師預估Alphabet今年的支出約為1152.6億美元（約新台幣3.64兆元）。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，Alphabet上調資本支出預測，以滿足客戶需求，並抓住面前「不斷成長的機會」。皮查伊補充，Alphabet看到公司在AI領域的投資和基礎建設正在全面推動收入和成長。

Alphabet先前預測，去年資本支出將落在910億美元（約新台幣2.88兆元）至930億美元（約新台幣2.94兆元）。該公司最終在2025年投入914.5億美元（約新台幣2.89兆元），主要用於AI基礎設施，包括伺服器、資料中心和網路設備。

Google雲端部門的成長，特別是在AI領域的投資已經可以看見成效，幫助公司股價收復部份失地。LSEG數據顯示，截至12月31日結束的Q4，Google雲端部門營收成長48％，達到177億美元（約新台幣5604.7億元），高於分析師平均預期的35.2％。

Alphabet公布的單季總營收為1138.3億美元（約新台幣3.6兆元），高於LSEG數據中分析師預期的1114.3億美元（約新台幣3.52兆元）。經調整後每股盈餘2.82美元，也高於分析師預期的2.63美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法