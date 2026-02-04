北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

2026年春節（2月17日開始）預計將迎來創紀錄中國遊客出國旅遊，但赴日旅客數量預計將遠低於去年。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年春節（2月17日開始）預計將迎來創紀錄中國遊客出國旅遊，但赴日旅客數量預計將遠低於去年。中國政府針對日本首相高市早苗關於「台灣緊急狀態」的言論，呼籲民眾避免前往日本。然而，在2026年2月3日播出的BS日本電視台「新聞」節目中，東京財團高級研究員柯龍（音譯）解釋說，「真正的原因並非高市早苗的『台灣緊急狀態』言論」。

柯龍表示，「他們（北京當局）呼籲民眾不要去日本，但中國經濟目前正處於嚴重低迷狀態，民眾都在縮減開支，所以真正的原因是他們希望民眾在中國消費而不是在日本消費。表面上看，他們似乎是在向高市政府施壓，但實際上，這更多是為了幫助中國經濟」。

請繼續往下閱讀...

真正的原因是中國經濟疲軟。當人們出國旅行和消費時，財富就會流出中國。分析認為，中國政府不願看到這種情況發生。

根據中國媒體報導，今年春節假期最熱門的旅遊目的地是韓國、泰國、香港和新加坡，日本甚至沒能進入前十名。

中國赴日旅遊熱潮會就此結束嗎？柯龍預測「它很快就會回暖」。他指出，「遊客去日本的最終目的是在日本看動漫或泡溫泉，所以如果他們被帶到其他國家，他們可能會覺得『什麼？！』」

儘管今年春節期間來自中國的旅行團數量大幅下降，但散客的酒店預訂量據說比去年增長60%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法