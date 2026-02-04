滙豐去年前11月刷卡量年增20％ 旅人卡推限時加碼活動

滙豐銀針對高資產客群推出專屬禮遇活動。（滙豐銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕滙豐（台灣）商業銀行信用卡2025年前11月累計刷卡量較前1年同期成長20%，信用卡業務成長動能強勁。2026年滙豐針對高資產客群推出專屬禮遇，即日起至3月31日止，凡新開立或成功升級為「卓越理財尊尚」客戶，持指定「旅人系列信用卡」累積消費達新臺幣5萬元，即可額外獲贈1萬點旅遊積分。

滙豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨消費金融管理部負責人黃至弘表示，隨著農曆新年與春假旅遊旺季將至，針對強勁的旅遊需求 ，特別為「卓越理財尊尚」新客戶推出限時加碼活動，進一步深化與高資產客群的互動。

滙豐銀行針對資產達新臺幣1500萬元以上的「卓越理財尊尚」客戶，為滿足其多元旅遊需求，即日起至3月31日止，凡新開立或升級為「卓越理財尊尚」的客戶，持指定「旅人系列信用卡」（包含旅人無限卡、旅人御璽卡或旅人輕旅卡）累積消費達新臺幣5萬元，除卡片本身的回饋外，卡友還可額外獲贈1萬點旅遊積分，這些積分可靈活轉換為全球15家以上航空公司哩程或3大飯店集團點數。

除了旅人卡之外，滙豐銀行也針對偏好現金回饋的客群也推出忠實客戶限時加碼活動。即日起至2026年3月底，新開立卓越理財Premier帳戶且線上申辦滙豐現金回饋御璽卡，並設定以滙豐銀行帳戶自動扣繳卡費成功，於核卡後次月起連續3個月內在 Apple Pay、LINE Pay、街口支付等指定交易可享額外10%現金回饋，每月回饋上限新臺幣200元，最高可獲新臺幣600元刷卡金回饋。

除了信用卡的優惠禮遇外，滙豐銀行的「卓越理財尊尚」客戶更享有「一地卓越，全球卓越」的優勢，包含不限次數跨國轉帳免手續費、海外提款免手續費，以及房貸與信貸優利免開辦費等金融服務。

