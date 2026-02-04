惠特告贏中國三安光電 預計回收14.02億元

惠特指出，兩案合計可回收的美元款項主體金額合計約4439.86萬美元。（惠特提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED設備廠惠特科技（6706）今天表示，目前已收受委任律師通知，分別就與中國湖北三安光電、泉州三安半導體兩項仲裁案件，取得中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決結果。兩案均以惠特主請求獲支持為主，合計可回收款項金額逾4439.86萬美元（約新台幣14.02億元），後續將依會計準則審慎評估對財務影響。

惠特說明，第一案為與湖北三安光電間之仲裁案，裁決結果指出，湖北三安光電須支付惠特已交付設備的出機款207.72萬美元（約新台幣6560萬元）與利息，並須支付已交付設備的驗收款424.88萬美元（約新台幣1億3418萬元）與利息；另就未出貨設備部分，亦須支付出機款744.81萬美元（約新台幣2億3521萬元）及相關利息。

不過，仲裁結果亦裁定，惠特須就逾期交貨部分，支付湖北三安光電違約金30.77萬美元（約新台幣972萬元），並須補償對方部分律師費與分攤反請求仲裁費。整體而言，該案仍以惠特可回收金額顯著高於需支付金額。

第二案則為惠特與泉州三安半導體科技股份有限公司間之仲裁，裁決結果顯示，泉州三安須支付惠特已交付設備的驗收款790.81萬美元（約新台幣2億4974萬元）與利息，並須支付未出貨設備的出貨款2271.64萬美元（約新台幣7億1,738萬元）與利息；另須負擔惠特因本案支出的律師費及保全相關費用。

相對地，惠特亦須就逾期交貨部分，支付泉州三安違約金79.87萬美元（約新台幣2522萬元），並補償對方部分律師費及分攤反請求仲裁費，該案同樣以主請求獲仲裁庭支持為主，整體金額仍有利於公司。

惠特指出，兩案合計可回收的美元款項主體金額合計約4439.86萬美元（約新台幣14.02億元），惟實際入帳時點與金額，仍須視後續執行進度，並依相關會計準則及會計師查核結果認列，公司將持續委請律師協助後續法律事宜，並依法令規定辦理相關資訊揭露。

