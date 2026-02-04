中國水果安全檢疫「踩雷」出包了 被這國禁止進口

據官方聲明，烏茲別克已暫時禁止從中國進口柑橘和鳳梨，原因是多次在進口貨物中發現檢疫有害生物。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國時常利用水果安全檢測為由，對他國威脅禁止進口，包括去年針對越南榴槤實施更嚴格的檢測標準，要求出口前必須通過「安全檢查」與「合規性檢測」，並附上有效的合格報告，否則將禁止進口。中國多年前也曾以檢出介殼蟲為由，暫停輸入台灣釋迦、蓮霧。如今，中國外銷的水果也踢到鐵板了，被中亞的國家暫停進口。

據官方聲明，烏茲別克已暫時禁止從中國進口柑橘和鳳梨，原因是多次在進口貨物中發現檢疫有害生物。

此項決定是在對來自中國的貨物進行常規植物檢疫性病原體檢測後做出的。中央植物檢疫實驗室對進口的柑橘和鳳梨樣本進行了分析，專家確認其中含有多種檢疫性病蟲害。

實驗室檢測結果顯示，柑橘粉蝨（Dialeurodes citri Ashmead）、東方柑橘蠔（Unaspis yanonensis Kuwana）和鳳梨粉蠔（Dysmicoccus brevipes Cockerell）都被檢出。相關部門報告稱，在近20批不同的貨物中均檢測到了這些害蟲，引發了人們對國內生產系統潛在風險的擔憂。

烏茲別克已正式通知中國國家植物檢疫和植物保護部門，並提供了實驗室檢測結果及相關文件。作為臨時措施的一部分，中國已暫停向烏茲別克發放柑橘和鳳梨進口檢疫許可證。

官員表示，該限制措施將持續有效，直到已確定的植物檢疫風險已解決和消除。此舉旨在防止入侵性害蟲的引入和傳播，以免影響國內農業和食品安全。當局指出，該禁令屬於預防性措施，將在糾正措施落實到位並確認符合植物檢疫要求後進行審查。

