美國籌組關鍵礦產交易聯盟 將用3招把供應鏈轉回美國和盟友手上

美國商務部長盧特尼克3日出席華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的會議時，抨擊中國將其對關鍵礦產的主導地位「武器化」，矢言美國將用定價、關稅和產業政策，確保整個關鍵礦產供應鏈在美國和其盟友手上。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，美國內政部長柏根（Doug Burgum）表示，約有30個國家希望加入關鍵礦產交易聯盟，以降低對中國的依賴。歐盟則計畫向美國提出1項關鍵礦產合作計劃，並試圖影響川普政府4日推動全球關鍵礦產聯盟的進程。

身兼美國「國家能源主導委員會」（NEDC）主席的柏根，3日出席華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的會議時表示，包括日本、澳洲與南韓等國家已加入這個聯盟，此外，有多達20幾個國家對加入表現出強烈興趣，這個聯盟的貿易與交易將免除關稅，並設定礦產的最低價格。

柏根表示，這個聯盟支持的最低價格將會吸引長期資金，民間部門可參與並投資採礦與精煉，因為他們知道市場需求旺盛，而且不必擔心價格會崩跌到谷底。

香港《南華早報》報導，出席同場會議的美國商務部長盧特尼克，則抨擊中國將其對關鍵礦產的主導地位「武器化」，並指控中國透過傾銷主導多個產業，矢言美國將用定價、關稅和產業政策3招，確保整個關鍵礦產供應鏈在美國和其盟友手上。

盧特尼克指出，美國需要採礦、加工和精煉關鍵礦產，並呼籲盟友採取同樣的作法，以突破供應鏈瓶頸。他說：「我們需要建立供應鏈，照顧我們自己，確保我們的盟友也能建立供應鏈和照顧他們自己，這樣我們就能信任我們的供應鏈。」

此外，《彭博》報導，知情人士透露，歐盟將向美國提出一項關鍵礦產合作計劃草案，以共同尋找關鍵礦產資源，降低對中國的依賴，該草案將於4日發布，目標是在未來30天內完成談判。歐盟也準備與美國簽署諒解備忘錄，在3個月內制定1份「戰略夥伴關係路線圖」。

該合作計畫提供了多種減少這種對中依賴的途徑，包括歐盟和美國應共同探索關鍵礦產計畫和價格支持機制，並採取措施，保護雙方市場免受外部礦產供應過剩和其他形式的市場操縱的影響。

