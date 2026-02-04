美國安審查從嚴 金融時報：輝達出口中國H200晶片卡關中

黃仁勳重返中國市場的希望仍卡關中。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報4日披露，在美國總統川普放行輝達向中國出口H200人工智慧（AI）晶片近兩個月後，美國政府仍在進行許可出口前的國安審查。知情者透露，商務部雖已完成相關分析，但國務院力推更嚴格的管制，以使中國更難利用H200晶片破壞美國國安。據悉，美國國務院的此立場令輝達十分沮喪。

消息來源說，中國客戶在確知他們獲得許可，或是否有附帶條件前，並未下單採購該款晶片。相關訊息紊亂，上週路透根據知情者披露，中國監管當局已批准阿里巴巴、字節跳動、騰訊等科技巨頭，向輝達採購40萬顆H200晶片。

金融時報報導，去年12月輝達執行長黃仁勳與川普達成突破性協議，燃起輝達迅速重返中國市場的希望。在中國客戶需求「非常強勁」的預期下，輝達要求供應鏈增加H200晶片的生產。然而，該協議的落實陷入困境，隨著華府與北京各自進行相關批准之際，一些供應商已暫停H200關鍵元件的生產。

報導說，在川普同意允許輝達向中國出口H200晶片時，他同時要求政府單位進行國安審查，以確定出口許可附帶適當條件。今年1月間，商務部公佈新規範，鬆綁相關出口管制，但要求美國國務院、國防部與能源部審查所有許可申請。

一名知情者說，商務部已完成其分析，但國務院推動更嚴格的管制措施，使中國更難將H200用於破壞美國國安上，他說，「國務院百般刁難」。

依據適用於輝達與超微的該協議，美國政府將取得25％銷售額，同時採取嚴格的許可批准標準，包括出口中國的晶片量不得超過美國客戶銷售量的一半，同時晶片輸往中國前，將由在美國第三方實驗室檢測，並通報晶片終端使用。

除了上述要求，知情者說，也必須考量中國企業能否向輝達保證，其晶片的使用不使中國軍方獲益。超微執行長蘇姿丰3日證實，仍在等待美國批准其MI325X晶片出口中國的許可。

