村民憂亞泥新城山礦場爆破釀山崩 經部：依法應補辦環評

亞泥新城山礦場日前召開地方說明會，反亞泥還我土地自救會副會長白誠實發言。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）今（4）日表示，依據現行礦業法第76條規定，亞泥公司新城山礦場在民國84年10月20日前已核定的礦業用地，未曾實施環境影響評估，且面積大於2公頃、最近5年平均生產量大於5萬公噸，應在礦業法112年5月26日修正施行日起算後3年內，準用環境影響評估法第5條規定實施環境影響評估，屬應補辦環評的礦場。

地礦中心說明，亞泥公司依據環境影響評估作業準則第9條規定，已在去年11月7日將環境影響說明書主要內容刊登於環境部「環評開發案論壇」網站供外界表達意見，現依該準則第15條規定在今年2月3日舉行公開會議供表達意見，亞泥公司後續應回應公開會議紀錄與相關意見的處理，並編製於環境影響說明書，再將該說明書提交地礦中心進行程序審查，完竣後轉送環境部進行審查。

有關亞泥公司新城山礦場在去年6月4日發生爆破飛石事件，地礦中心表示，前已邀集專家學者共同組成專家調查小組啟動調查於同年6月24日公開事件調查報告、7月24日核准亞泥公司所送「改善對策」報告，同年9月4日亦藉由專家學者組成的「邊坡監測小組」會議追蹤亞泥公司已依照所提改善對策執行，並已增加該礦場安全檢查頻率（每月1次）。

地礦中心強調，將持續追蹤改善對策後續的執行情形，加強安全監督管理。

