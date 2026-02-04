世界第一條「黃金街」即將到來 這城市不愧是「黃金之城」

全球首條「黃金街」（GOLD STREET）即將到來，杜拜宣布雄心勃勃的開發項目，為這座全球聞名的城市增添另一個引人注目的景點。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球首條「黃金街」（GOLD STREET）即將到來，阿拉伯聯合大公國人口最多的城市杜拜，宣布計劃建造世界上第一條黃金街，這將為這座以雄心勃勃的開發項目而聞名的城市增添另一個引人注目的景點。

這條街將成為新建的迪拜黃金區的一部分，該區域是專門建造的，旨在加強迪拜作為全球黃金和珠寶中心的地位。

杜拜常被稱為「黃金之城」，這主要是因為位於德拉區的著名杜拜黃金市場，它是世界上最大的黃金市場之一。

規劃中的黃金街可望延續這一盛名，成為吸引遊客的獨特景點。開發商表示，這條街將以黃金建造，但具體設計細節尚未公佈。

街道的規劃、設計及細節將分階段公佈。杜拜黃金街是房地產開發商Ithra Dubai正式啟動杜拜黃金區計畫的一部分。

該區域將匯集1000多家零售商，涵蓋黃金、珠寶、香水、化妝品和生活方式等類別，使其成為購物者和商家的重要目的地。

