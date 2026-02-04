經部今年度中小企業AI智慧化轉型輔導 今開放業者受理申請

經濟部中企署今（4）日公告今年度「提升中小企業智慧化經營效能計畫」申請須知，今天開放受理申請，截止至今年3月10日。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助中小企業掌握數位轉型與AI應用契機，經濟部中企署今（4）日公告今年度「提升中小企業智慧化經營效能計畫」申請須知，今天開放受理申請，截止至今年3月10日。

中企署說明，該計畫是透過「診斷、培訓、導入」模式，推出「企業診斷服務」、「產業AI應用教案」及「AI導入應用輔導」等三大重點措施，協助中小企業運用數位及AI工具強化營運韌性，逐步建立智慧化經營模式。

企業診斷服務部分，中企署說明，由法人機構、公協會或企業提案，運用系統化數位診斷，協助中小企業盤點營運現況與AI應用需求，作為後續輔導與資源媒合依據，產出完整診斷報告並由專業顧問進行電訪或現地訪視，引導企業擬定可行的升級方向。

產業AI應用教案部分，中企署指出，與產業公協會合作，依產業需求發展適合的AI應用教案，打造產業專屬學習模組，培育企業「AI應用即戰力」，受訓學員透過完成至少6小時課程、實作與測驗，並藉由教材落地實證調查，讓學習成果可實際應用於企業營運。

AI導入應用輔導部分，中企署說明，由中小企業提案，聚焦在各產業企業需求，評估合適的AI及數位轉型輔導方案，規劃教育訓練及即時技術支援，提升營運效率並降低整體成本。

中企署補充，三大輔導措施自即日起受理申請，至今年3月10日下午5時截止，相關申請須知及附件資料可參閱中企署網站（https://www.sme.gov.tw/article-tw-2275-14180），歡迎業者踴躍提案，取得轉型所需資源；中企署並規劃在2月10日、11日、12日分別於台中、台北、高雄舉辦提案說明會（報名網址：https://www.surveycake.com/s/en2wa）。

