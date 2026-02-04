買車前必看！2026年這10款車將「迅速跌價」 日系車佔5款

美媒揭露，預計2026年貶值的10款車型。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，對於想買到高CP值車輛的消費者來說，應該避免購買預計貶值率極高的車型。不幸的是，市場上有不少車款在2026年將損失可觀的價值。以下10款車在2026年預計將大幅下跌價值。

1.2023年Toyota Mirai：CarEdge預測，這款2023年的氫能轎車4年後將貶值78%。評論指出，由於氫氣加油站數量稀少，對消費者來說是個不理想的購車選擇。

2.2025年Nissan Armada：CarEdge數據顯示，2025年的Nissan Armada在未來兩年預計貶值52%。評論指出，這款SUV在競爭對手中沒有明顯優勢，雖然搭載新型渦輪增壓V6引擎提高了燃油效率，但仍比不上其他車型。

3.2024年Ford Mustang：2024年的Ford Mustang三年後預計貶值44%。評論批評其內裝質感廉價，而讓這款跑車更吸引人的選配價格昂貴。

4.2025年Hyundai Kona Electric：兩年內預計貶值46%。大多數抱怨集中在操控與加速表現平庸，以及充電速度慢。

5.2024年Nissan Titan XD：CarEdge數據顯示，Titan XD三年後預計貶值41%，略高於平均水平。由於Nissan在2024年停產Titan XD，也加速了其貶值速度。

6.2024年Dodge Durango：三年內平均貶值達59%，比多數SUV貶值幅度更大。評論指出，其燃油效率低於平均水平、車身過大、不如競爭對手，且缺少先進安全配備。

7.2024年Honda Prologue：三年後僅能保留42%的原始價值。評論指出，這款電動SUV相較其他EV沒有亮點，駕駛體驗平淡。

8.2025年Jeep Wagoneer L：CarEdge報告指出，兩年後僅能保留51%的原值。評論指出，此SUV對普通家庭過大，市面上還有更小、更便宜的選擇。

9.2024年Nissan Pathfinder：三年後預計貶值42%，比中型SUV平均值更高。評論指出，貨物空間少、引擎表現平庸，前座座椅不舒適。

10.2024年Dodge Hornet：三年內預計貶值59%。根據Edmunds，2024年Dodge Hornet車主抱怨電氣系統問題、儲物空間不足，以及科技配備令人失望。

