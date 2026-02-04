時薪2046元起跳！這9種工作「在家上班又超高薪」

美媒點名，9種平均時薪65美元（約新台幣2046元）以上的遠距工作。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在家工作有很多好處，不用通勤、更靈活、工作與生活平衡更佳。不過，美媒報導，不少人對遠距工作仍存在一些誤解，有人認為只有技術能力強的人才能遠距工作；也有人認為必須是高階主管、收入可觀的人才有資格享受這種彈性。事實上，現在許多工作都可以遠距完成，而且有些工作薪水非常可觀。以下整理了9種平均時薪65美元（約新台幣2046元）以上的遠距工作，資料來自美國勞工統計局（BLS）。

1.銷售經理：平均時薪66.38美元（約新台幣2090元）。銷售經理不是直接面對顧客，而是設定團隊目標並分析績效。可借客戶管理系統和視訊會議，遠距管理銷售團隊，不需要駐點。有些公司甚至更希望銷售經理遠距工作，靠近重要客戶所在地。

2.政治學家：平均時薪67.01美元（約新台幣2109元）。雖然很多政治系學生希望未來能參選，但政治學家本身也有需求。他們為智庫、非營利組織甚至政府機構分析政策和民意。政治學家大量工作涉及研究與寫作，這些都可以在家辦公完成。

3.人資經理：平均時薪67.32美元（約新台幣2119元）。大多數人認為人資部門必須在公司總部，但許多新創公司從一開始就提供遠距工作，甚至沒有實體辦公室。優秀的人資經理不必駐點也能完成核心工作，例如制定政策、線上招聘流程監督等。

4.資訊研究科學家：平均時薪67.74美元（約新台幣2132元）。如果你擅長數據與分析，可以成為資訊研究科學家。這個職位需要找到解讀數據的新方法，通常會開發新演算法。因此，大學與金融機構正在遠距聘用研究科學家進行AI平台相關工作。

5.律師：平均時薪72.67美元（約新台幣2288元）。一般人以為律師大部分時間在法院，但很多法律工作可以遠距完成，包括法律研究、撰寫文件、事實查核及初步客戶諮詢。忙碌的律師事務所積極尋找能遠距完成這些任務的合格律師。

6.財務經理：平均時薪77.74美元（約新台幣2447元）。財務經理負責組織的財務健康。日常工作大多涉及報告製作與長期財務策略規劃。隨著數位銀行系統與會計軟體的普及，這些工作幾乎可以在任何地方完成。

7.物理學家：平均時薪79.95美元（約新台幣2517元）。雖然你可能想像物理學家在實驗室或學術機構工作，但很多人大部分時間在建立數學模型和分析數據。這類工作適合遠距進行，而且需要安靜、專注的環境，充分發揮深度思考與分析能力。

8.建築管理經理：平均時薪80.64美元（約新台幣2539元）。過去建築與工程工作需要坐在桌前，但如今大多已數位化。許多新公司完全在線運作，因此需要遠距建築管理經理。這個職位需從項目概念到完成全程監督，同時執行傳統管理任務，如招聘與預算管理。

9.資訊科技（IT）經理：平均時薪82.31美元（約新台幣2591元）。過去伺服器機房就在辦公室附近，IT人員必須駐點。但如今許多公司將技術架構上雲，IT經理可以遠距工作。他們的工作主要是規劃與協調團隊，這些都可以透過穩定網路在任何地方完成。

