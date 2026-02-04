曾窮到靠補助！他靠「這副業」翻身如今一年狠賺94億元

加拿大歌手威肯在2025年的個人收入約為2.98億美元。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕19歲時還在服飾品牌門市打工、音樂只能當副業的年輕人，16年後卻成為全球收入最高的音樂人之一。加拿大歌手威肯（The Weeknd）從匿名創作、貧困邊緣出發，一路翻身，在2025年交出震撼成績單，不僅巡演票房突破10億美元（約新台幣315億元），當年個人年收入更高達2.98億美元（約新台幣94億元），登上世界級巨星行列，寫下最狂「副業變主業」傳奇。

《CNBC》報導，根據Live Nation統計，威肯的「After Hours ’Til Dawn」世界巡迴演唱會自2022年7月開跑，預計於2025年9月6日落幕，全球累計票房已超過10億美元，創下史上男性個人歌手巡演最高收入紀錄。

《Forbes》則指出，威肯在2025年的個人收入約為2.98億美元，超越泰勒絲、碧昂絲與酷玩樂團，成為當年度最賺錢的音樂人。這筆收入除了約7700萬美元（約新台幣24億元）的演出酬勞外，還包括他與私募股權公司Lyric Capital Group達成、估值達10億美元的音樂版權合作。

然而，如今站在鎂光燈中央的威肯，出道前的人生並不順遂。他17歲輟學離家，生活一度陷入困頓。2016年接受專訪時坦言，18歲時曾靠政府補助度日，與朋友合租小公寓，生活混亂，甚至短暫入獄。他形容那段經歷「糟糕到足以讓人清醒」。

之後，威肯找到服飾品牌American Apparel的工作，白天在服飾店上班，夜晚寫歌創作當作「副業」。他早期以匿名方式在網路發表音樂，不露臉、不用真名，直到某天發現同事在店裡播放他的作品，才讓他下定決心辭職、全力投入音樂。

2011年，他以「The Weeknd」之名，將首張混音帶《House of Balloons》免費上傳網路，迅速引發討論，意外成為職涯轉捩點。短短2年後，他登上Coachella音樂節舞台，並與唱片公司簽約，正式踏入主流音樂市場。

威肯的故事，也成為「副業轉正職」的經典案例。專家提醒，辭職追夢並非浪漫決定，而是風險評估的結果。電商平台Wayfair共同創辦人兼執行長Niraj Shah就指出，在做出轉換前，必須確認副業是否已具備成長潛力，以及自身財務是否能承受風險。理財專家也建議，至少預留3至6個月的生活備用金，才能避免理想尚未兌現、現實已先崩盤。

從服飾店工讀生到全球巨星，威肯的崛起並非偶然，而是踩在現實邊緣、一次又一次押注自己換來的結果。

