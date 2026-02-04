客戶補貨潮強勁 望隼1月營收創新高

望隼1月營收創歷史新高。圖左為望隼董事長黃修權、右為總經理石安。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼科技（4771），今日公告1月合併營收為3.68億元，月增27.93%、年增43.41%，創下歷史單月新高紀錄。望隼表示，營收成長主要是延續去年雙11、雙12的補貨潮，終端消費者對美瞳片及功能型鏡片的需求依然強勁，帶動整體營收繼續向上成長。

望隼指出，今年日本及中國客戶的訂單持續暢旺，其中日本市場在新品項及新客戶的導入，加上矽水膠產品預計下半年正式出貨下，將為日本市場注入強大動力；中國市場受惠於市場復甦、客戶新品不斷上新，美瞳片供不應求，客戶訂單持續滿載；台灣市場除子公司積極佈局各通路外，美瞳片新品也在台灣放量出貨。整體而言，望隼對今年隱形眼鏡的市場需求及公司發展持樂觀看法。

望隼進一步表示，全球隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長。而隨著中國景氣復甦，望隼的矽水膠將在中國、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，公司預期今年營收將展現具競爭力的成長。

