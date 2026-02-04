買錯賠大！5種熱門汽車顏色「5年貶值這麼多」 這色最虧掉價39萬

在各種車色中，藍色車款的貶值最為嚴重，5年平均跌掉超過1萬2400美元。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你未來打算轉售愛車，選錯顏色，可能會讓你付出不小代價。美媒報導，買車時，多數人會優先考量價格是否合理、性能是否可靠、油耗是否省錢；但若你計畫日後賣車，車身顏色同樣是不可忽視的關鍵因素。5種常見車色，藍色在5年貶值恐高達1萬2449美元（約新台幣39萬元）。

研究顯示，某些車色的二手價格下滑速度特別快。NexusMedia針對美國最受歡迎的10款車型進行分析，比較不同車色在5年內的貶值幅度，評估的顏色包括白色、紅色、黑色、藍色與銀色。

本次研究納入的車款包括：Toyota Camry、Honda CR-V、Ford F-150、Tesla Model Y、Chevrolet Silverado、Nissan Rogue、Hyundai Tucson、Toyota Corolla、Jeep Wrangler、Subaru Outback。

為確保具備約5年的折舊時間，NexusMedia選擇分析2019與2020年出廠的車款，並比對原廠建議售價（MSRP）與目前市場價格，藉此計算車輛價值的下滑幅度。

整體而言，研究發現，截至2025年的5年間，汽車平均貶值幅度達45.6%，高於截至2023年同期的38.8%。其中，電動車的價格跌幅最為慘烈，5年內貶值幅度接近60%。

在各種車色中，藍色車款的貶值最為嚴重，5年平均跌掉超過1萬2400美元。尤其是藍色電動車，貶值情況更加明顯，例如藍色的Tesla Model Y，在5年內價值下滑高達50.4%。

以下為各車色在前5年的平均貶值情況：

藍色：平均貶值27.1%，損失1萬2449美元（約新台幣39萬元）

黑色：平均貶值23.3%，損失1萬804美元（約新台幣34萬元）

紅色：平均貶值21.7%，損失8776美元（約新台幣28萬元）

銀色：平均貶值21.3%，損失8232美元（約新台幣26萬元）

白色：平均貶值18.0%，損失7067美元（約新台幣22萬元）

報導指出，無論車色為何，多數汽車在使用前5年都會經歷最劇烈的價值下滑。因此，重視CP質的消費者，往往會選擇「低里程二手車」，而非直接購買全新車輛。

