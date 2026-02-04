葬禮辦桌被當成美食廣場 外國遊客猛吃、主人上菜問「還要嘛」影片上網叫好

外國遊客誤入泰國夜市附近的一處葬禮處，主辦喪家為他們提供了泰式食物和飲料。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一群外國遊客在泰國南部尋找可以坐下來吃點東西的地方時，誤將夜市附近的帳篷葬禮區當成了美食廣場。事件發生在洛坤府卡儂縣，事發影片已在網路上廣泛傳播。

泰國新聞媒體Thairath Online報導，當遊客得知正在舉行葬禮而不是提供餐飲服務時，他們顯得很驚訝，並表示歉意，然後詢問是否可以繼續留在那裡。

根據新加坡亞洲新聞台報導，主人同意了，並向遊客提供了食物和飲料，包括泰式冰茶和傳統糕點。

這則訊息最初由死者家屬Charantorn Chareomkiad於1月31日發佈在Facebook上。

影片片段中，兩名西方男子坐在為葬禮賓客準備的桌子旁，一名泰國女子為他們端來飲用水。

拍攝這段影片的查蘭托恩在背景中開玩笑說：「我們問他們，他們以為這是自助餐嗎？」然後，他大笑起來，而親戚們則繼續給毫不知情的外國客人上菜。

在泰國，死者家屬有在葬禮儀式上向哀悼者和其他參加者提供食物和飲料的傳統，以此表達對賓客的感激之情，並為死者積德行善。

根據Thairath Online報導，第二天也發生了類似的誤會，來自荷蘭的三兄妹進入同一個葬禮場所，試圖點飲料和冰凍雞尾酒。他們看到有人坐在桌旁，誤以為這裡是餐廳。

訪客們得知這是一場葬禮後都感到驚訝，但主人再次熱情地接待了他們，並為他們端上了五盤、五碗的食物，其中包括咖哩。

在周一發布的另一段關於第二批遊客的Facebook視頻中，Charantorn在標題中寫道：「外國人又來了，哈哈。這是個葬禮！他們問是不是餐廳。總之，我們給他們上了菜。他們既驚訝又高興。」

