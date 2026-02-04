自由電子報
經濟部支持特定工廠研發轉型、汰舊補助 估帶動9億元投資、300廠升級

2026/02/04 18:22

經濟部透過韌性特別預算，提供特定工廠研發轉型及設備汰舊換新補助，預計可帶動9億元投資額，可促進300家業者轉型升級。（經濟部提供）經濟部透過韌性特別預算，提供特定工廠研發轉型及設備汰舊換新補助，預計可帶動9億元投資額，可促進300家業者轉型升級。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部透過韌性特別預算，提供特定工廠研發轉型及設備汰舊換新補助，最高補助300萬元，全新設備購置費可編列總經費的40％，預計帶動9億元投資額，可促進300家業者轉型升級。

經濟部指出，計畫自去年12月24日開始受理申請，一律採線上申請，截止時間至今年6月30日或經費用罄止；資格對象為受美國關稅衝擊廠商，且符合納管工廠並取得工廠改善計畫核定函或取得特定登記工廠的業者。

經濟部續指，截至上月27日，累計受理81件申請案，已審核通過6家。

其中，日大興機械原先受匯率波動影響，訂單銳減20%，傳統設備更換滾輪需耗時2天，且高度依賴焊接師傅，產線嚴重缺工下，產能與交期面臨雙重夾擊，但透過政策資源轉型成智慧換模，解決缺工痛點，達成換模從2天僅需15分鐘，未來進軍歐洲電子廠供應鏈，預估增加產值近800萬元。

經濟部表示，業者若有數位轉型、技術輔導等導入診斷需求，可洽產業競爭力輔導團，總團0800-023-800；北區02-23414105#368；中區04-23599009#396；南區：07-3513121#2320；東區03-8423899#131。

