70歲不敢退休！阿北貼藥布每周5天「超市打工」 悲揭慘痛現實

日媒以真實案例揭示，高齡化社會正面臨「能工作不等於能生活」的嚴峻現實。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化時代來臨，強調要打造「老年能長期工作的環境」，但現實有很大不同。日本一名70歲老翁至今不敢真正退休，每月兼職收入加上年金僅約22萬日圓（約新台幣4.4萬元），連基本生活都捉襟見肘，他現在一周5天到超市打工，每天都在擔心自己的身體極限，即便貼著藥布上班，他仍惶恐未來無法自理。專家警告，高齡化社會正面臨「能工作不等於能生活」的嚴峻現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京70歲的松下貞夫（化名）以前曾在製造廠工作，60歲退休。他後來被以臨時工的身份，在附近一家超市做兼職理貨員，工作時間為上午8點至下午2點，每週做5天，每月實得收入僅約12萬日圓（約新台幣2.4萬元），還需依靠年金約10.8萬日圓（約新台幣2.2萬元）才能支撐基本生活。

請繼續往下閱讀...

松下的每月支出包括房租6.5萬日圓（約新台幣1.3萬元）、伙食費2.5萬日圓（約新台幣5千元）、水電通信費1萬日圓（約新台幣2千元）、醫療費5千至8千日圓（約新台幣1千至1600元），以及其他雜費1萬日圓，即便精打細算，也僅能勉強維持生活。他表示「如果我哪怕休息一會兒，都無法維持生計了。」

他擔憂自己的體力極限，「即便70歲，我每天早上還得貼腰部藥布才能上班。如果再老下去、無法動了，該怎麼辦……」。

松下也透露，雖然延遲領取年金或申請生活保護是可選方案，但他因缺乏收入保障或對手續感到恐懼，而沒有採取這些措施。「我聽說如果我把退休年齡從70歲推遲到更晚，我的年金就會增加，但我沒有信心能在沒有年金收入的情況下生存下去。」松下現在擔心的是「他何時會達到身體極限」。

專家指出，「長期工作社會」與「不工作也能生活的社會」是兩個截然不同的概念。對許多高齡者而言，能工作就工作，但「無法工作時」的保障仍不明確，這也凸顯出日本老齡化社會在退休保障與生活安全上的挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法