搭書展商機 PChome整合樂天Kobo、Readmoo讀墨雙平台

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日正逢台北國際書展，本土電商PChome網家（8044）今日宣布，成為全台首家串接Readmoo讀墨會員電子書購買整合的平台，也是台灣目前唯一提供樂天Kobo、Readmoo讀墨兩大電子書平台雙會員綁定的業者，積極搶攻數位閱讀商機。

目前樂天Kobo、Readmoo讀墨共計有近600萬本藏書，根據PChome銷售數據觀察分析，兩家電子書銷量合計佔PChome站上總電子書銷量的8成，因此也在國際書展舉辦時同步啟動線上書展活動「Read the Moment：再懶也要認真讀」，提供促銷優惠。

PChome說明，透過一站式選購，讀者可跨裝置於多款閱讀器軟體使用，成功簡化跨平台購書步驟，提供讀者更優質的消費體驗。在串接串接Readmoo讀墨後，讀者只要透過一次的帳號綁定，即可在品牌專屬書櫃，購買後書籍自動即時入庫。

另外，若剛好同時擁有樂天Kobo、Readmoo讀墨2種電子閱讀器的使用者，可於各自品牌帳號下獨立管理，成功串接後讀者不須在不同書城間切換帳號，即可管理橫跨兩大平台的豐富館藏，為用戶打造直覺、流暢的數位閱讀體驗。

