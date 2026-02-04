好心有好報！退休阿伯撿到存摺尋失主 驚喜刮中100萬

台彩表示，新北汐止1家同日刮出100萬及10萬元，店內有1隻「招財蟾蜍」。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕果真好心有好報！台彩轉述，新北1位退休阿伯在彩券行門口撿到1本存摺，希望彩券行幫忙尋找失主，並順手挑了一張「2000萬超級紅包」試手氣，想不到一刮就中了100萬元，阿伯開心表示，「撿到存摺，真的讓我領到大錢」，也覺得是平時做好事、神明保佑。而當天傍晚遺失存摺的失主自行回到彩券行尋找，存摺已物歸原主。

根據新北市中和區景新街「威騰公益彩券行」代理人馮小姐描述，當天阿伯走進彩券行時，手裡拿著一本在門口拾獲的存摺，希望代理人幫忙尋找失主。馮小姐開玩笑向阿伯說：「撿到存摺，是不是在暗示你要來領大錢？」阿伯隨後如往常挑選刮刮樂，突然想起代理人的這句話，便決定挑一張面額較大的刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣，想不到一刮就中100萬元。

請繼續往下閱讀...

另，據新北市汐止區中興路「大獎彩券行」代理人林小姐轉述，1位年約30歲的年輕男子上午在接送兒女途中遇到小車禍，送廠維修後決定到彩券行轉換心情，隨手買2張「2000萬超級紅包」，其中1張幸運刮中100萬元，他興奮表示：「果然要轉運還是要買刮刮樂！不但修車錢有了，還可以考慮換車。」同日晚間，林小姐遇到一位近期工作不順遂的客人，便向他分享上午店裡刮出100萬的好消息，提到「店內有一隻招財蟾蜍會帶財喔！要不要也來一張轉轉運？」沒想到客人在同1本「2000萬超級紅包」內挑選1張，竟也中了10萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法