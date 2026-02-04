日本農產品出口台灣這麼多 兩類產品外銷最強勁

日本官方數據顯示，綠茶全年出口額年增長98.2%，幾近翻倍，帶動茶農產值提升。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本農林水產省週二（3日）表示，隨著日本料理在世界各地越來越受歡迎，預計到2025年，日本農林水產產品和食品出口額將超過1.7兆日圓（台幣3430億元），連續第13年創下紀錄。

按國家和地區劃分，美國是最大的目的地，出口額達2762 億日圓（台幣558億元），成長13.7%，這得益於對綠茶和海鮮的強勁需求，儘管自去年4月以來關稅有所提高。

香港以2228億日圓（台幣450億元）位居第二，台灣以1812億日圓（台幣366億元）位居第三，而中國因外交爭端重新暫停進口日本海鮮，以1799億日圓（台幣364億元）位居第四。

據農業部稱，隨著人們健康意識的提高，綠茶出口量比上年翻倍，包括牛肉和稻米在內的20種主要商品的出口量也創下歷史新高，年增12.8%。

具體品目中，用於抹茶原料的綠茶成為2025年出口增長最顯著的單一農產品。官方數據顯示，綠茶全年出口額年增長98.2%，幾近翻倍。農林水產省指出，隨著歐美及東盟市場健康消費意識的提升，將抹茶等粉末茶作為飲料及甜點原料的需求正急速擴大。

但出口額未能達到政府設定的2025年2兆日圓（台幣4040億元）的目標，而政府的目標是到2030年實現5兆日圓（台幣1.01兆元）的出口額，因此，持續努力開發出口市場被認為是必不可少的。

以數量計算，稻米出口量比上年增長3.2%，達到46573噸。包裝預煮米的出口量飆升21.8%，達到2950噸，部分原因是日本連鎖餐廳在海外的消費量增加。

在水產品方面，鰤魚與扇貝表現突出。鰤魚出口額年增長27.4%，扇貝出口年增30.4%；錦鯉出口年增37.9%

