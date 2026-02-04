百萬年終自己刮！尾牙揪同事集資買刮刮樂 新北上班族刮中100萬

台彩表示，新北市一群年輕上班族集資買了1本「2000萬超級紅包」，結果刮中100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，據新北市永和區成功路「成功戰神彩券行」代理人楊小姐描述，一名年輕男子當天在附近餐廳參加公司尾牙，吃到一半臨時起意到彩券行試手氣，買了1張「2000萬超級紅包」，結果刮中5000元，他回餐廳號召同事們一起湊錢買了1本，沒想到幸運刮中100萬元。

楊小姐轉述，當天一名年輕男子剛好在附近餐廳參加公司尾牙，席間吃到一半，臨時起意到彩券行試手氣，進店隨手購買一張「2000萬超級紅包」幸運刮中5000元，讓他又驚又喜，楊小姐建議：「刮第1張就中5000元，今天又剛好吃尾牙，運氣正旺，不如找同事們一起來集資買整本、拚個大獎。」

據轉述，年輕男子聽完後覺得相當有道理，立刻回餐廳號召同事們一起合資，一群年輕人瞬間塞滿櫃台湊錢選了1本「2000萬超級紅包」，沒想到刮到一半，現場忽然傳出尖叫聲，原來是其中1張幸運刮出100萬元，店內氣氛瞬間沸騰起來，一群同事開心歡呼：「沒想到今年最強的年終獎金是大家合力一起刮出來的，這頓尾牙實在吃得太值得！」

