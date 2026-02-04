比爾蓋茲遭控「染性病、瞞妻餵藥」前妻梅琳達回應了

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates，圖左）被控因與多名俄羅斯女子發生性行為而染上性病，並試圖隱瞞當時的妻子梅琳達（Melinda French Gates，圖右）。（彭博、美聯社，本報合成圖）

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部日前公開已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的300萬頁文件，其中記載微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾因與多名俄羅斯女子發生性行為而染上性病，並試圖隱瞞當時的妻子梅琳達（Melinda French Gates）。消息一出，引發外界關注。對此，梅琳達也做出回應，稱公布的文件內容，讓她感到「難以置信的悲傷」，並認為凡在檔案中被點名的人，包括她的前夫，都有責任出面說清楚。

綜合題體報導，美國司法部1月底發布艾普斯坦案相關調查文件，其中一封疑似出自艾普斯坦帳戶的電子郵件，信內容聲稱比爾蓋茲曾在與「俄羅斯女孩們」發生婚外性行為而感染性病，他還要幫忙比爾蓋茲買藥處理後果、掩蓋真相，避免微軟創辦人的聲譽遭到破壞。此外，比爾蓋茲還偷偷地給當時妻子梅琳達服用從艾普斯坦那裡獲得的抗生素。

此外，艾普斯坦還透露，曾應比爾蓋茲要求，協助他與有夫之婦非法幽會，並在橋牌比賽中提供成癮藥物阿得拉爾（Adderall）。

消息一出，引發外界關注。比爾蓋茲的發言人隨即發出嚴正聲明，痛斥相關指控「絕對荒謬，完全是捏造的」，強調相關指控是艾普斯坦是在無法和比爾蓋茲保持長期關係之下，憤而採用了陷害和誹謗的手段。

對此，比爾蓋茲前妻梅琳達近日在受訪時也做出回應，稱對她個人來說，每當這些細節被提起都會感到非常難受，因為都會勾起她與比爾蓋茲長達27年婚姻中經歷的一些非常、非常痛苦的回憶，但她也慶幸自己已經走出來，並遠離這一切污穢。

但即便如此，梅琳達也坦言，相關指控以及多年來陸續浮現的相關事件，仍令她感到「難以置信的難過」。至於哪些疑問尚未被回答，梅琳達表示，她完全不知道，也無法完全了解，需要回答這些問題是那些人，包含她的前夫，而不是她。

