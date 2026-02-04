1千萬出頭買得到北市門牌的電梯大樓

房仲業者發布近1年北市電梯大樓坪均總價的十大親民路段。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者彙整過去1年台北市電梯大樓購屋總價前十大親民的路段，其中最親民總價1千萬元出頭便能買到台北市門牌，而且共有三處路段購屋總價低於兩千萬元。

永慶房產集團彙整過去1年實價揭露紀錄，找出台北市電梯大樓總價前十大親民路段，其中松山、中山等兩處行政區均有3個路段上榜，北投、萬華、信義以及內湖則各有1個路段上榜。

請繼續往下閱讀...

而平均總價最低的是北投區溫泉路、平均總價約1017萬元，平均購屋坪數約21坪、每坪均價則不到50萬元、約48.2萬元，但平均屋齡偏高、約36.2年。

康定路平均屋齡最年輕

第二低為中山區林森北路、平均購屋總價約1412萬元、購屋坪數平均不到20坪、約19.6坪、平均屋齡約33.9年；第三低則是萬華區康定路、平均購屋總價約1844萬元、每坪均價約70.9萬元、平均購屋坪數約27.8坪，平均屋齡不到20年、約17.1年。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，北投溫泉路鄰近捷運新北投站，因位於地勢較偏的山腰地帶，加上多以小坪數與屋齡較高的住宅為主，因此購屋總價相對親民。不過，她也提醒，北投溫泉路的交通、生活機能受限，且區內多為溫泉旅宿型建物，民眾購屋時需評估是否符合自身需求。

中山區林森北路是排行榜中交易最熱絡的路段，陳金萍分析，中山區交通便捷、生活機能佳，且以20坪以下的中古電梯大樓為交易主力，相較其他蛋黃區入場門檻較低，深受首購、小資和通勤族群青睞。

至於，萬華區康定路則是榜單上平均屋齡最年輕的路段。陳金萍解釋，由於萬華區長期以老舊公寓為主，在新電梯大樓供給有限下，少數屋齡較新、住宅規劃的電梯大樓，便成為自住買方主要選擇，帶動成交量集中在某些特定社區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法