高雄百貨及購物商場去年業績出爐 這家異軍突起成長率最高

岡山樂購去年成長率達10%。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄百貨公司及購物商場2025年業績出爐，排名前三大仍是漢神巨蛋、夢時代、漢神本館，根據「購物中心情報站」統計，高雄購物中心類（含Outlet）去年整體成長7.5%，百貨公司類整體衰退0.3%，其中，岡山樂購異軍突起，成長率10%是去年最高。

根據統計，漢神巨蛋去年業績185億、成長3.8%；夢時代174億、成長9.4%；漢神本館114億、率退5%，這三家的業績合計達473億，就佔了去年高雄百貨及購物商場總營業額的63%。其餘依序為義享時尚廣場、義大各為53億，SKM為40億、大遠百37.5億、新光三越左營店36.6億、岡山樂購22億等。

以成長率而言，前幾名幾乎由購物中心類包辦，岡山樂購異軍突起，成長率達10%居冠，其次是夢時代9.4%、SKM也成長8.1%；反倒是傳統百貨公司多呈衰退，新光三越三多店衰退7.2%、漢神本館率退5%，大立及SOGO也各有2至3%的衰退幅度。

「購物中心情報站」指出，2025年高雄百貨公司及購物商場合計業績達749.4億，仍較前年成長3.2%，其中購物中心類（含Outlet）整體成長7.5%，百貨公司類整體衰退0.3%。高雄的商場整體業績能夠成長，其中一個最主要因素是受惠於高雄演唱會經濟的效益。

「購物中心情報站」分析，今年下半年，大型全客層購物中心的鳳山LaLaport即將開幕，有捷運的便利，勢必衝擊整個高雄的購物中心及百貨市場；2027年之後，緊接著義享二館、漢神三館（凹仔底）即將開幕，位於亞洲新灣區將有東南米樂、特貿三開發案完工（含商場）、鴻海南高雄總部落成啟用（含大型商場），及高雄車站環球購物中心等，新的競爭對手陸續加入，競爭將勢必更為激烈。

