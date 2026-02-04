從路邊擺攤起步！他們靠「1理念」創業翻身 拚出市值79億品牌

一對雙胞胎兄弟從路邊擺攤起步，拚出市值79億服飾品牌。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一輛停在路邊、充滿衝浪氣息的海灘拖車，竟成就市值2.5億美元的服飾品牌（約新台幣79億元）。一對雙胞胎兄弟將衝浪精神與城市高級質感融合，以「打造看起來休閒，但摸起來是高級服裝」的理念，創立服飾品牌，誰也沒想到，十多年後竟會變成一家市值高達2.5億美元品牌，在新冠肺炎疫情期間逆勢擴張至82家直營門市。

美媒報導，服飾品牌Faherty由雙胞胎兄弟Mike Faherty與Alex Faherty於2013年共同創立，並由Alex的妻子Kerry Docherty參與經營。品牌靈魂來自兄弟倆的成長背景，他們在紐澤西州海岸長大、從小衝浪，卻又在青春期搬進紐約曼哈頓，接觸到高端時尚與高級材質。

Mike Faherty從小就對服裝極度著迷，12歲時第一次在紐約百貨公司摸到羊絨毛衣，徹底改變他對服裝的想像。他開始思考，是否能把海岸的自由精神，與城市的精緻質感結合，這個概念甚至成為他申請大學時的資料主題。這個想法最終成為Faherty的核心定位，「看起來休閒，但摸起來是高級服裝」。

創業初期，雙胞胎的分工極為清楚。Mike主修服裝設計，曾任職於Ralph Lauren，負責產品與品牌風格；Alex則來自私募股權領域，專攻財務與資本運作。創業初期，資金主要來自親友支持，後來也引入外部投資。

值得注意的是，Mike透過人脈找到一名同時願意投資、又擁有印度製衣工廠的夥伴，讓Faherty在生產端避開了服裝產業常見的高起訂量門檻，為早期擴張創造關鍵優勢。最初幾年，Faherty主要依賴批發通路成長，直到2017年前後，品牌募得足夠資金，才開始加碼直營門市與行銷。

Faherty的第一個實體銷售據點並不是傳統店面，而是一輛行動商店。受到餐車文化啟發，Mike將海灘拖車改造成名為「輪子上的海灘小屋」的移動門市，跑遍全美各地活動、市集與快閃銷售。

幾年後，品牌在紐約找到一間極小空間，開出第一家實體門市。店內陳設延續衝浪、原木、靛藍布料與復古元素，讓顧客能親手觸摸產品。Mike Faherty表示「當人們真的摸到衣服，就會理解為什麼它值得這個價格。」這家小店，讓創辦團隊確信實體零售的價值。

2020年疫情重創零售業，多數品牌縮減實體布局，但Faherty選擇反向操作。Alex Faherty受到餐飲業成功經驗啟發，認為危機正是低成本擴張的最佳時機。雖然批發通路衰退，但電商銷售大幅成長，讓公司在疫情期間反而創下獲利高峰。

Faherty隨即在2020至2021年間，一口氣簽下30份門市租約。如今，品牌在美國與加拿大共擁有82家直營門市，並準備進軍全球市場。不過，創辦人也坦言，當初擴張速度過快帶來供應鏈與管理壓力，「如果重來一次，20家可能是更理想的數字。」

隨著門市數突破80家，最大的挑戰不再是選址，而是文化。Alex Faherty指出，每一位門市人員都攸關品牌靈魂，訓練與授權缺一不可。兄弟倆希望店長能像創業者一樣經營門市，深度融入當地社群，而非成為制式化連鎖體系的一環。

