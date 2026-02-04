自由電子報
開放美製汽車、農產品? 經部：台美對等貿易協定進入最後階段

2026/02/04 12:32

台美關稅談判底定，正待簽署協定。（資料照，本報合成）台美關稅談判底定，正待簽署協定。（資料照，本報合成）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判底定，正待簽署協定，外界關切美製汽車、農產品是否開放，經濟部貿易署副署長胡啟娟今（4）日出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會後受訪表示，目前台美對等貿易協定（ART）簽署正在最後程序中，持續與美方討論，相關結果將由談判團隊公布。而賴總統、行政院長卓榮泰近日都已對外說明，ART盡快簽署後，就會有進一步規劃與資訊。

台美雙方上月已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

對於ART簽署進度，總統賴清德昨天在「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會表示，ART目前已經進入最後階段，深信很快就會有結果，一旦確定就會向外界報告

