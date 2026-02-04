每天逾5萬筆跨縣市外送！一數據揭台灣「遠端照顧」成新日常

外送平台指出，跨縣市外送需求全年不間斷，平均每天出現超過5萬次遠距下單行為，從本島到離島皆可見其蹤跡，距離最遠的訂單組合，出現在台北與金門之間。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕跨縣市外送，正成為現代人遠端照顧家人的新日常。根據內政部戶政司資料顯示，20至39歲族群是離島人口外移最集中的年齡層，在就學與就業機會高度集中於本島的情況下，許多家庭長期處於「孩子不在身邊，但父母生活仍需要即時照顧」的狀態。

而外送平台的普及，正好填補這段地理距離所帶來的生活空缺。德商外送平台foodpanda公布的2025年平台數據顯示，跨縣市外送需求全年不間斷，平均每天出現超過5萬次遠距下單行為，從本島到離島皆可見其蹤跡。其中距離最遠的訂單組合，出現在台北與金門之間，橫跨本島北部大量就業人口與離島長輩家庭。

訂單內容不僅限於熟食，還涵蓋金針菇、雞胸肉、奇異果、高麗菜等生鮮雜貨，顯示外送服務早已不只是「送餐」，而是逐步轉化為異地遊子跨縣市照顧家人的生活工具。

除了照顧長輩，思念也延伸到留在家鄉的毛小孩。平台進一步分析跨縣市訂單內容發現，從北部下單至中、南部縣市的商品中，貓罐頭、貓砂、狗糧等寵物用品持續成長，反映不少離鄉工作的北漂族群，即使人不在家，也會透過外送補給日用品，確保家中寵物的日常所需無虞。

