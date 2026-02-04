認台積電實力無法取代 ! 韓媒稱 : 韓國以「1產品」站上半導體關鍵環節

韓國正在AI「特定關鍵環節」中，成為台灣以外，世界不可或缺的第二支柱。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕長期以來，台灣憑藉「矽盾」地位主導全球半導體製造，但南韓正快速追趕，在部分關鍵領域裡成為無可取代的角色。韓媒指出，韓國的最大優勢，集中在先進記憶體晶片，全球僅台灣、韓國與美國這3個國家具備製造這類最先進晶片的能力，這類晶片正是人工智慧、智慧型手機與資料中心運算能力的基礎。

韓媒認為，在地緣政治上，美國「不能只靠台灣」。韓國與美國是關係密切的民主國家，其雲端服務供應商、晶片設計商和國防承包商都依賴韓國晶片。因此，美國無法在半導體領域單打獨鬥，需要韓國幫助實現了供應鏈多元化，以降低對台灣的依賴。

以人工智慧為例，像是OpenAI的ChatGPT這類大型模型，對先進記憶體的需求極為龐大，用以加速與輝達（NVIDIA）、AMD 等運算晶片之間的資料傳輸。高頻寬記憶體（HBM）的速度遠高於傳統記憶體，但製程極其複雜，每GB所消耗的晶圓產能，幾乎是標準記憶體的2倍。

目前，三星與SK Hynix合計掌握全球超過一半的記憶體市場。相較之下，美國的替代供應商如Micron與 Western Digital，無論在產能規模、良率或技術路線圖上，都難以在短時間內複製韓國的優勢。

由於製造商優先生產毛利更高的高頻寬記憶體，用於智慧型手機與消費型電腦的「非主流」記憶體反而被壓縮產量，進而引發市場恐慌性採購，過去3個月內，部分記憶體產品價格漲幅甚至超過300%。

現今，市場上的主要記憶體廠商已警告，2026年的高頻寬記憶體產能幾乎全數售罄。供應緊張的影響正逐步擴散。但，要填補市場供需失衡並不容易，因為新建的相關產能至少得需要2年才能投產，而半導體產業向來具有強烈循環特性，使得Micron等美國業者即便擴產，也對過度投資保持高度警惕。

但，韓國選擇另一條路，僅三星1家公司計畫在未來5年內於韓國投入約3100億美元（約新台幣近9.8兆元），涵蓋半導體晶圓廠、AI 資料中心基礎設施、電池與顯示器。現在正興建中的平澤第五廠，預計將配置超過5萬顆NVIDIA GPU用於AI工作負載，並於2028年開始量產。

韓媒直言，韓國正試圖從「記憶體霸主」轉型為產品線更均衡的半導體強國，布局AI加速器、車用晶片與國防半導體。目前三星已是全球第二大晶圓代工廠，僅次於台灣台積電，並積極推進3奈米製程。

但韓國半導體產業面臨3大嚴峻挑戰，首要問題是水與電，其次是人才，預估到2031年，半導體工程師將短缺約5.6萬人；為此，韓國政府正加速推動改革，期望解決這些不足之處。

