前7大最可靠電動車品牌榜單出爐！BMW這款車奪冠

〔財經頻道／綜合報導〕雖然電動車已越來越普及，然其故障率仍比汽車高非常多，加上車價比汽車貴很多，因此，選擇1輛可靠的電動車對車主至關重要，根據《消費者報告》調查，前7大最可靠電動車品牌，BMW、特斯拉、凌志等上榜，在7個品牌中，最大贏家是BMW，其2025年i4和i5分別榮膺最佳電動車第1名和第2名。

《BGR》報導，《消費者報告》對各個類別中最可靠的電動車品牌進行了深入分析，涵蓋了電動車、電動豪華轎車、電動SUV、電動豪華SUV和電動皮卡。

整體而言，電動車的可靠性仍然遠不及內燃機汽車，據《消費者報告》汽車測試高級主管傑克·費舍爾 （Jake Fisher） 稱，電動汽車和插電式混合動力汽車的平均故障率比汽油車高出約80%，其中許多問題源於其較新的設計，因此一些缺陷仍在解決中。這並非意在勸阻您購買電動車，而是為了幫助您設定合理的預期。

如果您打算購買純電動車，根據《消費者報告》對2026年車型以及2023年至2025年車型的可靠性預測評分，以下7個品牌列為最可靠品牌。

BMW

在電動豪華轎車和電動SUV市場佔有一席之地，其i4和i5車型在2026年電動豪華轎車的預測可靠性評分中名列前茅。根據《消費者報告》的評測，2025BMWi4和i5分別榮膺最佳電動車第1名和第2名。 2026年車型的評分更高，這意味著這兩款電動車很有可能再次摘得《消費者報告》今年的最高榮譽。

福特（Ford）

福特Mustang Mach-E和福特F-150 Lightning是這家美國汽車品牌旗下的兩款車型，它們都獲得了《消費者報告》的可靠性評分。其中，Mustang Mach-E電動SUV的評分高於F-150 Lightning電動皮卡。事實上，2025年福特Mustang Mach-E的可靠性評分幾乎與豐田的同類車型不相上下，這著實令人印象深刻。雖然2026年車型的預測可靠性評分有所下降，但仍保持在相當不錯的水平。

起亞（Kia）

韓國起亞汽車憑藉其Niro Electric電動SUV的可靠性評級躋身榜單，該評級遠高於其EV6和EV9電動SUV。在《消費者報告》2023年至2025年電動車類別的所有車款中，2025款Niro Electric的可靠性得分最高。儘管其2026年車型的預測可靠性得分有所下降，但仍足以位列同類車型第二名。

凌志（Lexus）

凌志是日本豐田汽車旗下的豪華汽車品牌，其RZ車型在《消費者報告》的電動車可靠性評級中表現出色，堪稱典範。這款電動豪華SUV的2025款車型尚未獲得可靠性評分，但其2023款和2024款車型以及2026款車型的預測可靠性評分均表現出色，在電動豪華SUV類別中名列前茅。

日產（Nissan）

日產Ariya 2024年款在當年所有電動SUV中擁有第三高的可靠性分數，2026年款則是該類別中預測第二高的可靠性分數。

速霸陸（Subaru）

Subaru Solterra電動SUV，儘管2023年與2024年車型的可靠性分數偏低，2025年款在2023至2025年電動SUV車型中擁有第二高的可靠性分數，並在所有車型中排名第三。不幸的是，2026年款Subaru Solterra的預測可靠性評分回落至中等水準。

特斯拉（Tesla）

特斯拉是唯一在所有電動車類別中均獲得《消費者報告》可靠性評比的品牌。不過，只有特斯拉Model Y在2026年款中獲得了高預測的可靠性分數，因為這款電動SUV從2023年至2025年間穩定下滑的可靠性分數中恢復。其他所有特斯拉車輛，包括Model 3、Model S、Model X和Cybertruck，其2026年款的預測可靠性評分均屬中等偏低。

