年收破千萬日幣、存款卻歸零 ! 高薪夫妻「1習慣」恐走向老後破產

花錢買時間卻面臨退休風險。日媒以實際例子揭高收入家庭的隱形破產問題。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為，時間就是金錢，對於事業有成的高薪夫妻，「用金錢買時間」的方式似乎可以提升生活效率。但以金錢撐住高強度工作與家庭生活，表面上過得體面而有效率，卻不知正一步步走向「退休破產」的隱形陷阱。

日媒指出，高收入並不等於高儲蓄，甚至可能衝擊退休之後的經濟生活，一對住在可俯瞰東京灣區高樓住宅的41歲健二與40歲美咲夫妻（化名）正是其中之一。為了撐住這樣的節奏，他們選擇以錢換取時間，導致現金流快速流失、家庭零存款。一旦夫妻其中一人收入中斷，或退休後現金流驟降，家計將瞬間失衡，面臨退休破產的困境。

請繼續往下閱讀...

據報導，健二在大型製造業擔任管理職，年收入約900萬日圓（約新台幣181.5萬元）；妻子在中小型IT公司擔任公關、年收約750萬日圓（約新台幣151.2萬元），家庭年收入合計1650萬日圓（約新台幣332.8萬元）。孩子就讀私立學校，週末開車出遊、安排熱門才藝課，看起來是事業與家庭兩得意的典型，住在東京灣高檔公寓裡，在外人眼中象徵著成功人生。

但現實上，這對夫妻幾乎沒有任何存款，每個月收支緊繃，只能靠先生的獎金勉強補洞，其原因不是因為投資失利或沉迷消費，而是夫妻倆的生活方式本身，正在一點一滴吞噬現金流。

據報導，夫妻兩人工作極為忙碌，加班是常態。為了撐住這樣的節奏，他們選擇用錢換時間。建二下班疲憊時會搭計程車，理由是「在車上還能回信、提高效率」；太太沒時間做家事，就請家事代工。其他清潔、採買、煮飯，能外包的全部外包，工作服全交給到府洗衣服務。

家中的最新家電一應俱全，夫妻倆在週末帶孩子到遊樂設施，會用高價快速通關省去排隊時間。每一項選擇單獨看來，都合理到無可挑剔。但這些支出層層疊加下，逐漸變成龐大的固定成本。為了維持高收入狀態，健二夫妻所付出的「運轉成本」高得驚人。

日媒指出，「用錢買時間」一旦成為生活常態，幾乎無法回頭。當效率與舒適成為標準，回到搭電車、自炊、親力親為，就等同於「生活品質倒退」。結果便是，收入越高，忙碌越重；忙碌越重，花錢買時間的需求越大，形成無止境的循環。錢流動得飛快，卻從未停留成為資產。

根據日本總務省2023年統計，兩人以上家庭的平均儲蓄額約為1904萬日圓（約新台幣384萬元），中位數也有1107萬日圓（約新台幣235.9萬元）。不過，這些數字包含已領取退休金的高齡族群。若只看40多歲世代，平均儲蓄其實只剩800萬日圓（約新台幣161.3萬元）左右，而20至30多歲族群中，接近30%家庭幾乎沒有任何存款。

這也戳破了一個常見迷思：收入高，並不代表一定存得下錢。即使是所謂的「高薪菁英雙薪家庭」，存款接近零的案例其實並不少見。

專家表示，真正重要的，是為這種生活方式設下界線，並將「預算化」。例如，明確規定每月用於外包時間的支出上限，讓每一次消費都必須思考：「這筆錢真的非花不可嗎？」當時間與金錢都被量化，選擇才會重新回到理性。

時間確實珍貴，但如果今天的效率是用犧牲未來的安全感換來的，那麼這筆投資恐怕並不划算。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法