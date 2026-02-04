「退休一定要有目標嗎？」 72歲阿公選擇什麼都不做 結果反而更快樂

不少人會希望在退休後安排許多活動，但並非所有人都希望老後生活要過得有意義。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，退休之後要培養興趣、與社會保持連結、過得積極活躍，這類想法被視為理所當然，但實際上，並非所有人都希望老後生活要過得有意義。日本媒體近日分享案例，指出一名72歲老人退休後，期待能把時間用在真正喜歡的事情上，但現實卻不如想像，並未帶來期待中的滿足感，經歷過一場大病後，才理解到「什麼都不做」其實也很幸福，日媒認為，除了「活躍老化」（Active Aging）以外，社會也應該容許不同的老後生活樣貌。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在日本神奈川縣的72歲老翁齋藤健一（化名）過去在大型製造業公司擔任管理職，退休後每月領取約 18 萬日圓（約3.69萬元新台幣）年金，他和妻子合計每月年金收入接近 30 萬日圓（約6.16萬元新台幣）。雖然無法過於奢華，但生活並無困頓之虞。

長子與長女已獨立各自成家，每逢年節一家人團聚，在旁人眼中，這是一幅「教科書般幸福的老後圖像」。但健一卻表示，實際的日常與自己曾經描繪的老後生活，存在著落差。

健一表示，退休之前幾乎每天都被工作追著跑，所以他一直以為，退休後就能把時間用在真正喜歡的事情上。但他從年輕時就沒有稱得上興趣的事物，而等到退休後，他在太太的邀請下開始學社交舞，也參與地方志工，希望多少能找到生活意義。

但這樣的嘗試並未帶來期待中的滿足感。健一表示，不管去哪裡，總會有人說「接下來要以這個為目標」、「應該再多做一些貢獻」。那種感覺和工作很像，彷彿隨時被要求產出成果，讓人感到很有壓力。」無法對任何事情真正投入的狀態，使健一在日常中逐漸累積焦躁與不安。

健一在2年前因肺炎而住院了2個禮拜，雖然不是重症，但讓他重新思考了人生的意義。他說：「那之前，我一直認為什麼都不做是一種『罪惡』。但住院時，整天只是望著病房的天花板，卻意外地覺得『原來這樣也很幸福』。」

這段經驗改變了他的價值觀，出院後，健一辭去了所有學習課程與地方社區的工作，決定不再勉強自己從事無法投入的活動。他目前的生活非常簡單：早上 6 點起床後，不急著下床，而是在被窩中靜靜躺上約 30 分鐘，感受身體逐漸清醒。與妻子慢慢吃完早餐後，他會坐在面向庭院的沙發上，用約一小時的時間品嘗咖啡。

午後，他會沿著住家附近的河岸散步，若感到疲倦，便在途中長椅坐下，無論 30 分鐘或 1 小時，只是靜靜看著河水流動。除了幫忙準備晚餐，他幾乎不看日曆，也不特意確認時間。

健一透露，在「什麼都不做」之中，他感受到生活的密度，自己的每一天「充滿發現」，像是花苞比昨天大了一點，或是雲朵的形狀和平時不同，即便是這樣微不足道的變化，他也能注意到，並感到感動。

妻子和孩子們起初擔心健一無精打采過於消息生活，但看到他如今的平靜神情，也不再多說。健一說：「現在的生活輕鬆許多。未來的目標？如果自然出現，就朝那個方向走；沒有也無妨。最重要的是，不再勉強自己做什麼。這不正是老後才能享受的奢侈嗎？」

報導提到，世界衛生組織（WHO）在1990年代提出「活躍老化」概念，成為各國高齡政策的重要基礎，也在社會中形塑出「保持活動即是正向」的價值觀，這雖然有助延長健康壽命與促進社會參與，卻不意味著「什麼都不做的老後」就是錯誤的選擇。

報導認為，老後生活的關鍵，不在迎合外界對忙碌的價值想像，而是在自身價值觀下，不勉強地維持身心健康、避免孤立。不必塞滿行程、不必設立目標，也不必強調是否對他人有用，只要享受日常中的空白，安然結束一天，健一的案例顯示，當人允許自己不再努力追求什麼，生活意義反而可能自然浮現。

