不想花大錢保養、維修！老技師勸這5個品牌車「最好別買」

〔財經頻道／綜合報導〕對於經濟能力有限的購車族，在買車時，一定要將未來的保養和維修等列入考量，1名老技師表示，福斯、賓士、奧迪、MINI 和捷豹5個品牌車，最好避而遠之，雖然這些品牌通常提供卓越的性能、舒適性和聲望，但它們也存在一些昂貴的隱性成本，為許多車主帶來購車時意想不到的麻煩。

《Gobankingrates》報導，身為JustAnswer的專家和前汽車技師派爾見識過汽車維修中的各種情況，從好的、壞的到昂貴的。他解答過成千上萬個客戶問題，並親身維修過各大汽車製造商的車輛。

派爾表示，「所有汽車都需要保養和修理」，然而有些車即使送去修理廠修理，都很困難，基於5個理由，他建議消費者最好別買Volkswagen（福斯）、Mercedes Benz（賓士）、Audi（奧迪）、 Mini 和Jaguar（捷豹）5個品牌車。

派爾解釋，不是說這些車不好，只是維修起來比較困難，而且在經銷商以外的地方，很難找到願意維修它們的技術人員，這為許多車主帶來購車時意想不到的麻煩。

原因1：零件和耗材成本過高

這些品牌的車主們首先會感到震驚的是，當車輛需要維修時，維修費用會讓他們大吃一驚。這不僅僅是關乎大修費用，即使是機油濾清器和煞車片等日常保養項目，這些豪華品牌的價格也比主流廠商高出許多。

原因2：售後市場選擇有限

對於大多數汽車品牌來說，更換零件時您都有多種選擇，您通常可以找到優質的售後市場替代品，價格比原廠配件 （OEM） 更低，然而這5個品牌卻不然，由於零件市場缺乏競爭，車主只能被迫支付高價，別無選擇。

原因3：零件難拆

所有汽車的引擎蓋下都塞滿了各種零件，通常很難勾到，但這些品牌的零件似乎塞得更緊，更難勾到，導致原本簡單的維修工作，如果技工需要拆卸多個零件才能接觸到需要修理的零件，就會變成一場昂貴的折騰。

原因4：專業資源有限

即使是專業技師也難以駕馭這些品牌。派爾每月花費高價購買涵蓋大多數品牌、型號和年份的汽車維修指南。但即便如此，這些全面的資源對這些豪華品牌來說也顯得捉襟見肘。這意味著商店必須投資於特定品牌的診斷資訊和培訓，而這些成本最終會轉嫁給顧客。

原因5：診斷工具失效

現在汽車維修高度依賴能夠與車輛車載系統通訊的電腦診斷工具。這些工具對大多數汽車品牌都能很好地工作，但派爾表示，它們在豪華車上經常失效。

當標準診斷設備無法與汽車的電腦系統通訊時，維修技師就必須使用昂貴的品牌專用工具，或將客戶轉介到經銷商處。這種限制使得故障排除更加困難，成本也更高。

