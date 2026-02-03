中國是世界最大駭客組織！擁有210個 攻擊台灣強度最明顯

一項調查發現，在全球活動的由國家支持的網路攻擊組織中，總部位於中國的組織數量最多。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一項調查發現，在全球活動的由國家支持的網路攻擊組織中，總部位於中國的組織數量最多；而且來自中國的網路攻擊強度在鄰近的台灣地區體現得最為明顯。

憑藉著如此壓倒性的數量優勢，中國的網路威脅不再是暫時現象，而是一個結構性的長期問題。攻擊手段也日益複雜，不再侷限於簡單的資訊竊取，而是長期潛伏在國家網路中，加劇了各國的警覺性。

來自中國的駭客攻擊不僅僅是數量上的擴張，它正在成為一種戰略威脅。根據全球安全公司Forescout旗下子公司Vedere Labs近期發布的《2025年威脅綜述》，去年中國擁有全球數量最多的國家支持駭客組織，共210個。這一數字約為俄羅斯（112個）的兩倍，伊朗（55 個）的四倍。中國、俄羅斯和伊朗三國佔全球國家支持駭客組織的 45%，其中中國數量最多。

這些數據並非基於攻擊次數計算，而是基於Fo​​rescout追蹤的獨立「攻擊者群體」的數量。報告分析顯示，到2025年，這些威脅群體將攻擊全球178個國家，其中政府、金融和電信業面臨的風險最大。這表明，中國的網路能力正在結構性地擴展，無論是攻擊者的數量還是其活動範圍都在增加。

來自中國的網路攻擊強度在鄰近的台灣地區體現得最為明顯。台灣國家安全局（NSB）在今年1月發布的題為《2025年中國大陸對台灣關鍵基礎設施的網路攻擊威脅》的報告中指出，到2025年，來自中國大陸針對台灣政府基礎設施的網路攻擊平均每天將達到263萬次。這比開始統計的2023年增加了113%，比2024年增加了6%。

國家安全局解釋說，中國駭客組織正利用軟硬體漏洞、分散式拒絕服務（DDoS）攻擊、社會工程攻擊和供應鏈攻擊等手段，對台灣政府和關鍵基礎設施發動攻擊。國家安全局指出，自2025年下半年以來，攻擊模式已從簡單的資訊竊取轉向針對國家基礎設施，例如能源、醫院和金融系統。這些攻擊的強度與日益緊張的政治和軍事局勢相吻合，表明網路攻擊已被有效地用作一種施壓手段。

