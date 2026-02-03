中國金風科技受政府補貼損及公平競爭 歐盟啟動深度調查

歐盟執委會3日表示，已根據歐盟「外國補貼條例」（FSR）對中國風力發電機巨擘金風科技（Goldwind）啟動深入調查，因該公司受惠於中國政府補貼，可能損及歐盟27個成員國間的市場競爭。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《法新社》和《路透》報導，歐盟執委會3日表示，已根據歐盟「外國補貼條例」（FSR） 對中國風力發電機巨擘金風科技（Goldwind）啟動深入調查，因該公司受惠於中國政府補貼，可能損及歐盟27個成員國間的市場競爭。

這項調查是布魯塞爾當局近期針對中國製造商採取的最新行動。歐盟正試圖保護歐洲產業，免於遭受大量國家補貼的外國競爭者衝擊，尤其是在中國出口商為躲避美國關稅而轉向歐洲之際。

FSR是在2023年7月通過，此後經常被用來對付鐵路車輛、太陽能和安全掃描（security scanning）等領域的中國公司。 目前，根據該條例針對中國電動車巨頭比亞迪在匈牙利生產基地的早期調查也在進行中。

歐盟執委會表示，啟動上述調查，是基於初步審查結果發現，這家中國風力發電機製造商「可能獲得扭曲境內市場競爭的外國補貼」，從而「提升其競爭地位」。和其他主要中國業者一樣，金風科技先在本國市場穩固地位後，逐步擴展到海外市場，與丹麥維斯塔斯（Vestas）、德國西門子能源、德國Nordex及美國的奇異維諾瓦（GE Vernova）等企業競爭。

而維斯塔斯、西門子能源Nordex長期敦促歐盟執委會，在中國廉價風力發電機湧入歐盟之際，能確保歐盟境內的公平競爭。

歐盟於2024年對金風科技啟動初步調查，3日宣布的深入調查將聚焦於該公司是否獲得包括補助、稅賦優惠及融資優惠在內的補貼措施。如果最終確認存在競爭疑慮，歐盟執委會可以接受金風科技提出的補救措施，或對其施加補救性措施。

