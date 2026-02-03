黃金超震撼預測！史詩極暴跌後...專家驚吐將飆破2萬美元有原因

貴金屬市場近日出現劇烈震盪。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕貴金屬市場近日出現劇烈震盪，引發市場譁然。不過，美國重量級自由派經濟學者、前國會議員保羅（Ron Paul）卻直言，這並非黃金牛市的終點，反而預測金價長期可能上看每盎司2萬美元，並警告全球法定貨幣體系可能正面臨結構性崩潰。

《Finance Magnates》等媒體報導，上週五（1月31日）黃金現貨價大跌9.5%，寫下1983年以來最大單日跌幅；白銀更為驚人，單日跌幅則是達到約27.7%，報每盎司83.99美元，盤中一度跌到77.72美元，為有史以來最大單日跌幅。

週一（2日2日）黃金和白銀價格延續跌勢，黃金現貨價下跌4.8%，盤中一度重挫近 10%；白銀則下跌9.2%，報每盎司76.81美元，盤中一度重挫高達15%。

市場估計，這波修正在短時間內蒸發的名目市值高達數兆美元，規模罕見，也讓投資人對貴金屬避險角色產生質疑。

分析指出，此次金銀同步重挫，關鍵觸發因素之一來自美國貨幣政策預期的急轉彎。美國總統提名華許（Kevin Warsh）出任出任下一任聯準會主席，被市場解讀為偏向鷹派、主張緊縮政策的訊號。

在利率可能維持高檔、美元轉強的預期下，投資人快速撤出貴金屬部位，避險需求驟降，導致價格出現連鎖式下殺。

除了政策面因素，市場也盛傳大型金融機構在極端行情中，進行大規模平倉。報導引述市場分析指出，部分投資銀行在白銀與黃金價格急跌時，趁勢回補或平掉巨額部位，進一步放大價格波動。

此外，期貨交易所調高保證金要求，也迫使槓桿交易者被動停損，加劇短線賣壓。

儘管金價走勢劇烈震盪，保羅在近期訪談中直言，這波下跌並非趨勢反轉，而是全球法定貨幣體系正接近「高峰結束」，主要受不斷膨脹的政府債務、貨幣貶值以及政治干預等結構性問題影響，可能最終導致體系崩潰。

保羅認為，隨著美國債務規模持續擴大、貨幣信用被不斷稀釋，這種狀況代表了根本性失衡，而不是暫時性的市場壓力，黃金終將回歸其「最終價值儲存工具」的角色。

他預測，在極端情境下，金價未來可能飆升至每盎司2萬美元，並將這一預測視為 貨幣體系崩潰的結果，而非傳統牛市行情。

不過保羅也表達了對大眾對貨幣議題日益關注的「謹慎樂觀」，尤其是在年輕一代中見到對結構性經濟問題的理解與討論增多。他強調，為了使體系穩定，未來可能需要進一步 債務清理與貨幣改革。

