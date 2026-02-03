不甩川普！中英達成商業協議 北京承諾近千億市場准入

中英達成商業協議，北京承諾近千億市場准入。（圖左為英國首相施凱爾與中國領導人習近平（右）會面）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不甩川普，中英達成一系列協議，據首相辦公室發表的聲明稱，施凱爾上週對中國進行了為期4天的訪問，期間他會見了中國國家主席習近平，並達成了一系列協議，這些協議將為英國帶來數億英鎊的中國企業新投資，以及價值22億英鎊（約新台幣950.4億）的出口和23億英鎊（約新台幣993.6億）的市場准入 。

CNBC報導，在這次備受矚目的訪問之後，兩國領導人盛讚合作的益處，習近平稱雙邊關係「互利共贏」。施凱爾率領著一個由銀行、製藥和汽車公司高層組成的大型代表團訪問中國，他也表示中國對英國的利益至關重要。

雖然沒有全面的自由貿易協定，但多個行業的公司都宣布了旨在深化商業聯繫的重大投資和合作，其中包括拉布布（Labubu）娃娃的玩具製造商 Pop Mart（泡泡瑪特）、電子商務集團京東和電池巨頭寧德時代。

儘管美國總統川普警告稱，英國與中國開展業務可能“非常危險”，但英國領導人仍尋求重建與北京的關係，並達成了一系列交易。

同時，歐盟領導人多次對中國出口過剩產品湧入歐洲市場表示擔憂，外交關係也因此進行了調整。

Teneo總經理威爾道（Gabriel Wildau）表示，中國產能過剩對英國來說“並非1個十分緊迫的問題”，因為服務業在英國經濟中扮演的角色越來越重要，這降低了政治上對中國製造出口帶來的競爭威脅的關注度。

威爾道補充說，近年來，英國決策者一直關注關鍵基礎設施安全、間諜風險以及對中國的技術依賴問題，這些問題引發了更嚴格的審查，並導致英國採取了選擇性的脫鉤措施。

Pop Mart上週五宣布計劃在倫敦設立區域總部，目標是在未來1年內在歐洲開設27家新店，其中包括英國的7家。該公司表示，該計劃將在英國創造超過150個就業機會。

同樣，根據利物浦市議會在社群媒體上發布的消息，中國汽車製造商奇瑞商用車計劃在利物浦設立區域總部。雖然該交易的細節尚未披露，但外界普遍預期奇瑞將與英國捷豹路虎合作開展其在英國的業務。

英國政府表示，總部位於天津的生命科學集團艾賽姆（Asymchem）計劃大幅擴張在英國的業務，未來5年將在先進研發和下一代製造領域新增 150 個就業機會。

史塔默能夠利用新建立的關係轉化為經濟利益的另一個跡像是，中國儲能製造商海通承諾在英國投資2億英鎊（約新台幣86.4億），並在英國新增300個就業機會。英國政府表示，這家中國公司將提供能夠使英國電網「更加可靠」的技術。

這些交易是在阿斯特捷利康之後達成的。該公司上週宣布將在中國投資150億美元（約新台幣4740），以擴大本地研發能力，並計劃在 2030 年將員工人數增加 3000 多人，達到2萬多人。

此外，英國資產管理公司施羅德週五表示，已與寧德時代科技股份有限公司（簡稱CATL）簽署諒解備忘錄，將在歐洲開發電池儲能係統，並將支持這家電池巨頭的國際擴張。

作為英中協議的一部分，北京承諾擴大英國企業進入世界第二大消費市場的管道，並改善近年來惡化的營商環境。

中國電商巨頭京東表示，將幫助英國品牌向其平台上的數億消費者銷售產品，並提供物流服務以支援其線上訂單。京東將於3月在英國推出目前正在進行內測的 線上零售平台Joybuy 。

英國商會 12 月進行的一項調查顯示，由於持續的通縮壓力、廣泛的消費下滑和日益激烈的本地競爭，英國企業反映，在中國的營商環境已經連續六年惡化。就在此時，英國公司與京東達成了這項交易。

調查顯示，各公司似乎對中國市場保持樂觀，約三分之一的受訪者計劃加強對中國的投資，尤其是在擴大業務、建立新的合作夥伴關係和進行在地化試驗方面。

施凱爾此行也促使威爾斯製造商Cultech和英國自行車製造商 Brompton 等英國品牌做出一系列承諾，增加對中國的出口。

在生命科學領域，英國生物製藥公司伯明罕生技公司宣布計劃擴大在中國的業務規模，預計未來幾年在中國的銷售額將達到約 2000萬英鎊（約新台幣8.64億）。

英國最大的能源供應商 Octopus Energy Group 上週五表示，計劃與中國 PCG Power成立新的合資企業，進行再生能源交易，這標誌著該公司首次進軍全球最大的清潔能源市場。

