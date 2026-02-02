「地球號」（Chikyu）上個月啟程前往位於東京東南約1950公里的南鳥島，並於1月17日抵達礦區。據負責調查的日本海洋地球科學技術廳稱，第一批稀土沉積物已於2月1日回收。（路透取自日本海洋地球科學技術廳/SIP、美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本週一（2日）表示，已成功從一座偏遠島嶼附近的海底鑽探並提取含有稀土礦物的深海沉積物，該國正尋求減少對中國的依賴。

日本首相高市早苗在聲明中表示，深海鑽探船「地球號」在南鳥島附近近60​​00公里深處成功採集了沉積物。她補充說，從該深度提取稀土元素的試驗是世界首例。

請繼續往下閱讀...

「地球號」（Chikyu）上個月啟程前往位於東京東南約1950公里的南鳥島，並於1月17日抵達礦區。據負責調查的日本海洋地球科學技術廳稱，第一批稀土沉積物已於2月1日回收。

高市表示，「這是日本國產稀土產業化的第一步」、「我們將努力建立具有韌性的稀土和其他關鍵礦產供應鏈，以避免過度依賴單一國家。」

中國控制著全球大部分重稀土的生產，這些重稀土用於製造國防和電動車等產業所需的強力耐熱磁鐵。

自從高市去年11月就中國可能對台灣採取軍事行動一事發表日本可能介入的言論以來，日本與中國的緊張關係日益加劇。中國最近暫停向日本出口具有潛在軍事用途的兩用物項，引起了日本的擔憂，認為其中可能包括稀土。

雖然有17種元素被歸類為稀土元素，但美國政府已確定了50種礦物，這些礦物被貼上「關鍵礦物」的標籤，其中還包括許多其他被視為對國家經濟和軍事實力至關重要的礦物。

2010年代，日本研究人員在南鳥島附近發現了富含關鍵礦物的礦藏，其中包括高濃度稀土礦藏，這些礦藏可以保存數百年。

根據戰略創新促進計劃，日本一直在進行島嶼週邊稀土礦藏的研究、開發和可行性研究。

日本內閣副官房長官尾崎正直週一表示：「從經濟安全和海洋綜合開發的角度來看，成功回收含有稀土元素的沉積物是一項意義重大的成就。」

尾崎正直表示，要實現稀土泥礦開採的工業化，需要展示從開採到分離和提煉的完整過程，並根據正在進行的測試結果驗證其經濟可行性。官員表示，包括稀土含量在內的細節仍需分析。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法