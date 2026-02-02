藥華藥投資14.5億元波多黎各設廠 打造台美雙生產基地

藥華藥決議在美國波多黎各設廠，預計2027年投產。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕藥華藥（6446）今（2）日宣布，因應全球市場需求持續成長，董事會決議投資4600萬美元（約新台幣14.5億元）於美國波多黎各設立子公司並設立製造廠，強化美國生產與供應鏈布局，正式邁向「臺美雙生產基地」營運模式，打造符合全球供應鏈趨勢的永續製造架構。

藥華藥旗下自行研發製造之創新長效型干擾素Ropeg生物藥劑，目前已獲全球近50個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括美國、日本、中國及歐盟等主要新藥市場，現由臺中廠生產製造供應全球；新建竹北廠工程則進展順利，預計今年投產，完工後整體產能可供應全球逾10萬名病患。

藥華藥說明，隨著Ropeg全球銷售穩健成長，用藥人數持續增加，特別是美國市場需求持續擴大，加上新適應症原發性血小板過多症（ET）預計自2026年起陸續取得美國及各國藥證，預期將進一步推升全球市場需求並擴大整體市場規模。為確保產品供應穩定並因應未來成長動能，新增海外生產基地已成為公司策略發展的核心關鍵。

藥華藥表示，美國波多黎各素有「加勒比海藥谷」美譽，為全球製藥產業重鎮，已吸引全球前20大藥廠中多家進駐設廠。波多黎各擁有逾百家FDA認可的製藥與生技工廠，出口遍及全球，充分展現生技製藥產業的高度聚落效益。於波多黎各設廠除可享有具吸引力的稅務優惠外，當地亦坐擁成熟完善的生技產業供應鏈，並具備鄰近美國本土的物流與地緣優勢，以及「美國製造」在法規與市場通路上的競爭力。

藥華藥表示，本次依既定規劃於波多黎各設立新廠，除可分散在臺灣單一生產據點風險、強化供應鏈韌性外，亦可善用當地稅務制度與產業環境，降低整體製造成本並提升營運效益。波多黎各廠預計於2027年取證及投產，屆時將正式完成藥華藥臺美雙生產基地布局，提升公司全球供應能力與長期獲利結構。

