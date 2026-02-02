傳蘋果M6不會採用台積電最新2奈米 基於這項考量

傳蘋果M6晶片不會採用台積電最新的2奈米 N2P製程，蘋果除了考量節省製造成本，可能更傾向於專注於架構升級、而非新的製造技術。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕wccftech報導，蘋果M6晶片不會採用台積電最新的2nm（奈米） N2P製程，因為蘋果除了考量節省製造成本，可能更傾向於專注於架構升級、而非新的製造技術；而高通和聯發科將採用新的2nm N2P製程來對抗蘋果。

據報導，用於重新設計的OLED MacBook Pro的M6晶片組將比預期更早面世，這表明蘋果可能不會採用台積電目前最先進的2nm N2P製程。相反，一份新的報告指出，蘋果將繼續使用預計用於A20和A20 Pro的N2製程，並可能憑藉其在晶片組設計方面的豐富經驗來彌補技術上的差距。

台積電的N2和N2P製程製程之間存在一些細微差別，M6晶片組可能不會採用更新的製程，以節省晶圓成本並提高未來Mac電腦的供貨能力。

wccftech指出，台積電將於2026年下半年開始量產其2nm N2P製程。在眾多將升級到下一代製程的客戶中，似乎只有高通和聯發科會採用這一新製程，這可能是因為他們的旗艦晶片組可以針對更高的CPU頻率進行優化，從而在性能上超越A20和A20 Pro。

考慮到在相同功耗下，N2和N2P製程的效能提升僅為5%，蘋果可能更傾向於將重點放在架構改進上。





