AI搶走飯碗了！CNN揭從事「這工作」猶如自掘墳墓

人工智慧工具的興起，徹底改變了翻譯者的生計。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕CNN指出，人工智慧工具的興起，使得文本乃至語音的翻譯幾乎可以瞬間完成，這徹底改變了翻譯者的生計。1名譯者表示，歐盟翻譯工作銳減後，收入少了70%，現在能找到的工作是潤飾AI翻譯的文本，但這名譯者拒絕這類工作，因為這些工作會幫助訓練軟體，搶走人工翻譯的工作。他直言，AI學得越多，你就越容易被淘汰，根本是在自掘墳墓。

麥基翁（Timothy McKeon）是一名為數不多的愛爾蘭語翻譯者，多年來一直為歐盟機構提供服務，但人工智慧工具的興起，使得文本乃至語音的翻譯幾乎可以瞬間完成，這徹底改變了他以及許多其他同行的生計。

他說，歐盟翻譯工作銳減後，他的收入損失了約70%。現在，他能找到的工作是潤飾機器翻譯的文本，但他「出於原則」拒絕這類工作，因為這些工作會幫助訓練軟體，搶走人工翻譯的工作。當編輯後的文字被重新輸入到翻譯軟體中時，「它會從你的工作中學習」。麥基翁稱，它（AI）學得越多，你就越容易被淘汰，你實際上是在自掘職業生涯的墳墓。

英國作家協會 2024年一項針對寫作專業人士的調查 顯示，超過三分之一的譯者因生成式人工智慧而失去了工作。此外， 43%的譯者表示，這項技術導致他們的收入下降。

英國作家協會翻譯協會主席、翻譯家吉爾斯 （Ian Giles） 稱，許多譯者確實正在考慮轉行，因為翻譯的收入不如以前了。美國的情況也類似，美國翻譯協會主席安迪班佐 （Andy Benzo） 告訴 CNN，許多譯者正在離開這個行業。

報導說，儘管機器翻譯和口譯技術取得進步，但科技目前仍無法完全取代人類語言工作者。班佐表示，雖然使用人工智慧工具處理諸如尋找路線之類的日常任務風險較低，但在外交、法律、金融和醫療等領域，風險巨大，因此在可預見的未來，可能仍然需要人工翻譯的參與。

