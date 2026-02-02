精誠與伊藤忠商事策略結盟 攻半導體海外擴產商機

精誠集團與日本伊藤忠商事策略聯盟。圖為精誠董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）今日宣布，與日本大型綜合商社伊藤忠商事株式會社（ITOCHU）建立策略性聯盟，正式展開跨國業務合作。

精誠說明，雙方將結合精誠在台灣長期深耕的產業經驗與客戶基礎，以及伊藤忠集團橫跨日本、北美與東南亞的國際事業網路，提供台灣企業在全球市場的IT服務與數位轉型支援，並以半導體及高科技製造產業為核心，協助企業加速海外布局與營運落地。

精誠說明，伊藤忠集團之子公司伊藤忠科技解決方案公司（簡稱「CTC」），提供IT設備銷售、系統開發及運用維護服務，集團並以擴大海外IT服務事業為重要策略方針；而精誠則以提供企業全球IT服務，攜手台商佈局海外市場為成長策略，雙方將強化跨區跨域交付能力，支援台廠海外擴產、營運所需的IT服務支援。

精誠指出，台灣半導體上下遊產業鏈積極將產線、營運據點拓展至日本、北美及東南亞等地，帶動台商加速海外布局，也同步提升企業在跨國營運、系統建置、資安與維運等面向的IT投資需求，精誠將扮演關鍵支撐角色。

展望未來，精誠將持續深化與伊藤忠集團的合作，從IT基礎建設、系統整合、資安到雲端服務，全方位支持客戶的全球化發展，同時藉助伊藤忠集團橫跨日本、北美與東南亞市場的營運基礎，共同打造更具韌性與永續性的國際IT服務體系，助力企業因應瞬息萬變的國際經濟，持續穩健成長。

