中國盟友經濟崩潰！伊朗貨幣半年重貶50％慘淪壁紙

2026/02/02 15:57

伊朗經濟陷困境，貨幣持續重貶。（法新社）伊朗經濟陷困境，貨幣持續重貶。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗貨幣在短短6個月內貶值一半，現在162萬里亞爾才能換到1美元，隨著越來越多的家庭和企業轉向美元，伊朗貨幣正面臨失去其作為價值儲存手段和流通貨幣地位的風險。此外，由於貨幣重貶及高通膨侵蝕購買力，民眾對紙鈔的需求急劇上升，伊朗各銀行分行面臨日益嚴重的現金短缺困境。

《伊朗國際》報導，在2025年6月與以色列爆發為期12天的戰爭之前，80萬里亞爾可在伊朗公開市場兌換到1美元。現在，162萬里亞爾才能換到1美元。

報導說，匯率已成為經濟崩潰的直接訊號，使里亞爾成為經濟失靈的象徵，並危及里亞爾作為日常生活可用的貨幣。

里亞爾的自由落體式下跌，不僅僅是一場暫時性危機；它反映了伊朗經濟中存在的深層結構缺陷，同時嚴重影響一般伊朗人的日常生活，削弱購買力，使正常的經濟計畫幾乎不可能實現。

報導提及，貨幣重貶伴隨高通膨，侵蝕購買力，同時加劇對大面額紙幣的需求，伊朗各銀行分行面臨日益嚴重的現金短缺，導致非正式的每日取款上限為每位客戶 3000 萬至 5000 萬里亞爾。

同時，ATM的每日最高提款額度設定為 300 萬里亞爾，這項限制促使更多民眾親自前往銀行分行提取更大金額的現金，進一步加劇現金短缺。

