華許的「億萬富豪」妻子是誰？低調站在幕後的雅詩蘭黛第三代

美國總統川普近日提名華許（Kevin Warsh）（圖右）為下一任聯準會主席後，媒體目光也延伸至他的妻子珍蘭黛（Jane Lauder）。（美聯社、彭博）

〔記者邱巧貞／台北報導〕美國總統川普近日提名前聯準會（Fed）理事凱文華許（Kevin Warsh）接替將於今年5月任期屆滿的鮑爾，出任聯準會主席一職。此一人事布局，讓外界重新關注華許的個人與專業背景，也使媒體目光延伸至他的妻子珍蘭黛（Jane Lauder）。

珍蘭黛出身全球知名化妝品集團雅詩蘭黛（Estée Lauder Companies）家族，是該品牌第三代成員之一。根據《富比士》（Forbes）估計，截至2026年1月30日，她的個人淨資產約為27億美元，家族總資產估計接近260億美元，儘管近年雅詩蘭黛公司（ELC）股價因零售與中國市場需求波動而有所起伏，蘭黛家族仍是美國最富有的家族體系之一。

請繼續往下閱讀...

據《The Economic Times》報導，相較之下，華許的個人財富相對有限，使珍蘭黛成為這對夫妻中財務實力明顯較高的一方，她的財務狀況與家族影響力，也為華許的提名增添另一層媒體關注。

在職涯方面，珍蘭黛於1996年自史丹佛大學畢業後加入家族企業，多年來，她於雅詩蘭黛集團內歷任多項高階主管職務，深度參與Clinique倩碧、Origins品木宣言等品牌的策略規劃與發展，後來並出任執行副總裁兼首席數據官（Chief Data Officer），成為推動集團數位化與數據導向決策的重要人物。

珍蘭黛在擔任Origins品木宣言全球總裁期間，本報曾於韓國首爾專訪本人。當年，她為品牌明確定錨「天然為本，科學為證」的核心定位，成功顛覆大眾對天然保養品「成分天然卻效果不明顯」的既定印象。

相較於姊姊艾琳蘭黛（Aerin Lauder） 親自出鏡，為雅詩蘭黛頂級系列拍攝形象廣告，並於近年進一步創立同名生活風格品牌「AERIN」，珍蘭黛的個性顯得低調許多。當年被問及未來是否有幕前亮相的可能時，她直言：「絕對不會！我喜歡幕後工作，未來仍會專注在行銷與產品創新上。」

她也分享，從小耳濡目染，看著祖母對肌膚保養的重視，讓她深刻體會到「花一點時間照顧自己」的重要性；她提醒女性，其實塗抹保養品並不需要花費太多時間，卻能帶來長期改變，她也透露，品木宣言的天然微晶煥膚霜、一飲而盡深度滋潤面膜與元氣十足亮眼霜，是她出門時一定隨身攜帶的清單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法