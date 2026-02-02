20年首見！彭博認證台股在MSCI新興市場指數權重超車中國

外媒指出，受人工智慧股票上漲激勵，台股在關鍵新興市場股票指數中權重，首次超過中國。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》2日披露，受人工智慧股上漲激勵，台股在關鍵新興市場股票指數中權重，首次超過中國，成為權重最高的市場，這是近20年來首見。

報導說，亞洲晶片製造中心-台灣目前在MSCI新興市場指數的權重為21.06%，超過中國在1月底的20.93%。根據彭博彙編的數據顯示，這是自2007年7月以來台灣首次在該指數中超過中國。

報導提及，台灣的崛起凸顯人工智慧交易的受歡迎程度以及本土企業在該行業的重要性，這與中國受消費需求疲軟拖累的經濟形成鮮明對比。台積電是新興市場指數中權重最大的單檔股票，今年以來已上漲約13%。

資產管理公司Robeco亞太區股票主管Joshua Crabb表示，這表明人工智慧主題已經佔據主導地位。鑑於估值更優，這也凸顯投資者對亞洲人工智慧領域落後股的興趣日益濃厚。MSCI台灣指數1月上漲超過11%，而MSCI中國基準指數僅上漲5%。

花旗集團策略師在去年12月將台灣股票評級從中性上調至「增持」，理由是台灣股票在全球人工智慧供應鏈中佔重要地位，且獲利前景更為樂觀。相較之下，花旗集團策略師在12月22日的報告中指出，由於獲利疲軟和宏觀經濟前景黯淡，該行將中國股票評級從「增持」下調至「中性」。

另一個亞洲半導體中心韓國，憑藉其在新興市場基準指數中的權重，已超越印度成為全球第三大半導體市場。記憶體晶片價格飆升，推動韓國晶片巨擘三星電子和SK海力士的股價創下新高。

儘管印度的結構性成長故事持續吸引投資者，但其在高端技術領域的有限投入，限制其在人工智慧驅動的上漲行情的上行空間。

