夢境指引都成真！彰化中年男二度刮中100萬

台彩表示，彰化1名男子兩度刮中100萬元，認為自己是受到夢境指引。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，彰化1位年約40歲男子二度刮中100萬元，中獎人表示自己不是第一次獲得「夢境的指引」，龍年時他曾夢見彰化另一家彩券行裡有群龍盤旋，前往該店買了1張「2000萬超級紅包」就刮中100萬元，今年他又夢見「萬馬奔騰」，當天開車路過一家彩券行時心中突然湧現強烈念頭，便停車走進彩券行挑選1張「1200萬大吉利」，沒想到再度刮中100萬元。

根據彰化縣和美鎮道周路「寶你發彩券行」代理人李小姐轉述，這位年約40歲的男性表示，自己已經不是第一次獲得「夢境的指引」，龍年（2024年）時他曾經夢見彰化另一家彩券行裡有群龍盤旋，憑著直覺前往該店，只買了一張「2000萬超級紅包」，就幸運刮中100萬元。

馬年將至，中獎人表示，今年他又夢見「萬馬奔騰」的壯闊景象，起初並未放在心上，直到當天開車路過一家彩券行時，心中突然湧現強烈念頭，立即停車後快步走進彩券行，隨手挑選一張「1200萬大吉利」，沒想到竟再度幸運刮中100萬元。

